Μοντέλο, επιχειρηματίας, τηλεπερσόνα, η Kylie Jenner έχει ήδη χτίσει μια πραγματική αυτοκρατορία και είναι μόλις 19, αλλά θα μπορούσε να δοκιμάσει και νέες δραστηριότητες, και αυτό είναι κάτι που ελπίζει Charli XCX. Η τραγουδίστρια του «After The Afterparty» θέλει να δει την Kylie να γίνεται popstar το 2017.

H Charli έγραψε στο Twitter της ότι ένα ενδεχόμενο ντεμπούτο της Kylie Jenner στον κόσμο της μουσικής θα είναι επικό, ένα άλμπουμ γεμάτο επιτυχίες, συνεργασίες και συσκευασία όνειρο που σίγουρα θα προκαλέσει.

like IMAGINE how good the debut kylie jenner album would be?! so many hits/feats/skits plus an epic deluxe edition w incredible packaging.

— CHARLI XCX (@charli_xcx) December 27, 2016