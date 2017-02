Χθες το βράδυ η Adele ήταν η αληθινή βασίλισσα των βραβείων Grammy 2017 (εδώ θα δείτε όλους τους νικητές) και εκτός του ότι κέρδισε 5 βραβεία ήταν πρωταγωνίστριας μια συναρπαστικής στιγμής.

