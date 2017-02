Η Adele ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια των εφετινών Βραβείων Grammy. Ποιες ήταν οι ιδιαίτερες στιγμές της εκδήλωσης;

Τα Βραβεία Grammy, το μεγαλύτερο ετήσιο μουσικό γεγονός, διεξήχθησαν για 59η φορά στην ιστορία τους το βράδυ της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου με ένα φαντασμαγορικό υπερθέαμα!

Η τελετή απονομής έλαβε χώρα στο κατάμεστο από την καλλιτεχνική αφρόκρεμα «Staples Center» του Λοζ Άντζελες, το μόνιμο μέρος διοργάνωσης του θεσμού από το 2004.

Τα φλας άστραψαν, οι εντυπωσιακές εμφανίσεις συζητήθηκαν, τα φαβορί επικράτησαν και στο τέλος νικητές και ηττημένοι ανανέωσαν το ραντεβού για το επόμενο έτος.

Ποια είναι τα δέκα highlights που πρέπει να κρατήσετε;

Η ενωτική ομιλία της Jennifer Lopez

Το πρώτο βραβείο της εκδήλωσης, για τον Καλύτερο Πρωτοεμφανιζόμενο Καλλιτέχνη, προλόγισε και παρέδωσε στον Chance the Rapper η Jennifer Lopez.

Η ομιλία της είχε εννοείται πολιτική χροιά, καλώντας τους καλλιτέχνες να συσπειρωθούν απέναντι στο φόβο και την απόγνωση στην περίοδο όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο υπόλοιπος πλανήτης ταλανίζονται:

«Σε αυτό το συγκεκριμένο σημείο της ιστορίας, οι φωνές είναι απαραίτητες περισσότερο από ποτέ. Όπως είπε κάποτε ο Toni Morrison, αυτή είναι ακριβώς η στιγμή που οι καλλιτέχνες πιάνουν δουλειά. Δεν υπάρχει χρόνος για απόγνωση, μέρος για μεμψιμοιρία, ανάγκη για σιωπή και χώρο για φόβο. Κάνουμε γλώσσα, έτσι επουλώνονται οι πολιτισμοί. Έτσι απόψε, γιορτάζουμε την πιο παγκόσμια γλώσσα, τη μουσική, καθώς τιμούμε τις φωνές του παρελθόντος και του παρόντος.»

Οι διαστημικοί Weeknd και Daft Punk

Ο The Weeknd μοιράστηκε το stage με τους Daft Punk για να τραγουδήσουν τις δύο σαρωτικές επιτυχίες που έχουν προκύψει από τη αναπάντεχη συνεργασία τους στο νέο άλμπουμ του πρώτου.

Η παρουσίαση του «Starboy» και του «I Feel It Coming» ήταν αν μη τι άλλο διαστημική με φουτουριστικά στοιχεία.

Οι twenty one pilots με τα εσώρουχα στη σκηνή

Οι twenty one pilots έβγαλαν τα… παντελόνια τους και ανέβηκαν με τα εσώρουχα στη σκηνή για να παραλάβουν το βραβείο Grammy στην κατηγορία «Best Pop Duo / Group Performance», προκαλώντας την έκπληξη του πλήθους και των τηλεθεατών.

Αμέσως μετά, ο ακομπλέξαριστος James Corden και παρουσιαστής της βραδιάς, μιμήθηκε και αυτός με τη σειρά του το δίδυμο του Josh Dun και του Tyler Joseph!

Η εγκυμονούσα Beyoncé

Η εμφάνιση της εγκυμονούσας Beyoncé (που κυοφορεί δίδυμα) ήταν όπως ακριβώς την περιμέναμε, τίποτα λιγότερο από θεαματική.

Η «Queen B» εξύμνησε τη μητρότητα, ενσαρκώνοντας μία θεότητα σε ένα εκθαμβωτικό act που συμπεριελάμβανε και μαγνητοσκοπημένα πλάνα.

Η τρυφερότερη στιγμή ήταν στο τέλος, όταν ο Jay Z και η κόρη τους, Blue Ivy, καταχειροκρότησαν την Beyoncé μαζί με την υπόλοιπη κατάμεστη αίθουσα χωρητικότητας που διακυμαίνεται από 8.000 έως 19.000 άτομα.

Το μεγαλύτερο «Carpool Karaoke»

Στα Βραβεία Grammy είδαμε και το μεγαλύτερο – εν είδει –«Carpool Karaoke» που έγινε ποτέ!

Η δημοφιλής ενότητα μέσα από την τηλεοπτική εκπομπή του James Corden που έχει εξελιχθεί σε παγκόσμια μεταφέρθηκε στη μεγαλύτερη γιορτή της μουσικής ενώνοντας όλους τους αστέρες.

Η Jennifer Lopez, ο John Legend, ο Ryan Tedder των OneRepublic, ο Keith Urban, η μικρή Blue Ivy και άλλες διασημότητες σε πρώτο πλάνο τραγούδησαν μαζί με όλους τους παρευρισκόμενους να τους συνοδεύουν.

Ο James Corden

Η παρουσία του James Corden στο πόστο του παρουσιαστή καταλογίζεται ως ένα από τα θετικότερα στοιχεία κατά την εφετινή τελετή απονομής των βραβείων Grammy.

Ο 38χρονος Βρετανός «έκλεψε» τις εντυπώσεις με το πηγαίο χιούμορ του, την άνεση ευελιξίας επάνω τη σκηνή και τα στιγμιότυπα απείρου κάλλους που προσέφερε.

Η περιπετειώδης έναρξη, η απόπειρα να τραγουδήσει rap, τα περιπαικτικά (και κατασκευασμένα) tweets που πέρασαν από την οθόνη και το φλερτ των γονέων του με τη… Heidi Klum και τον Nick Jonas ήταν όλα τους στιγμιότυπα που ανήκουν στα highlights των Grammy.

Σε ανύποπτο χρόνο, μάλιστα, ο James Corden μεταμφιέστηκε στο πέμπτο μέλος των DNCE.

Το αφιέρωμα της Adele στον George Michael

Η Adele τραγούδησε δύο φορές στα Grammy, μία ανοίγοντας την εκδήλωση με το «Hello» και μία προς τιμήν του πρόσφατα αποβιώσαντα George Michael.

Κι ενώ το πρώτο σκέλος κύλησε εξαιρετικά, σε αντίθεση με την περυσινή εμφάνισή της που επηρεάστηκε από τεχνικά προβλήματα, η Adele δεν άντεξε τη συγκίνηση και διέκοψε το τραγούδι.

«Ξέρω ότι είναι ζωντανή τηλεόραση. Δεν μπορώ να το κάνω ξανά όπως πέρυσι. Λυπάμαι για τη βλασφημία και λυπάμαι που θα το αρχίσουμε ξανά… Μπορούμε παρακαλώ να το αρχίσουμε ξανά; Λυπάμαι, δεν μπορώ να τα θαλασσώσω γι’ αυτόν. Λυπάμαι, δεν μπορώ. Λυπάμαι για τη βλασφημία. Πραγματικά λυπάμαι.»

Η ορχήστρα ξεκίνησε να παίζει και πάλι και η Adele ερμήνευσε το «Fastlove», από τον περίφημο δίσκο «Older» του «The Singing Greek», με τις εικόνες του ανεπανάληπτου pop star να προβάλλονται στη γιγαντοοθόνη που βρισκόταν στο φόντο.

Lady Gaga και Metallica

Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση του απαράμιλλου supergroup – ντουέτου που δημιουργήθηκε μεταξύ της Lady Gaga και των Metallica παρ’ ολίγον να σημαδευτεί από τεχνικά ζητήματα, τα οποία ξεπεράστηκαν χάρη στην εμπειρία των πρωταγωνιστών.

Το μικρόφωνο του κεντρικού τραγουδιστή της heavy metal μπάντας, του James Hetfield, δε λειτουργούσε με αποτέλεσμα να μην ακούγεται καθόλου στην αρχή η φωνή του σε αυτήν την απόλυτα εκρηκτική εμφάνιση.

Βέβαια, το αναπάντεχο συμβάν ήταν ευκαιρία για να έρθουν πιο κοντά η Lady Gaga και ο James Hetfield προκειμένου να μοιραστούν το ίδιο μικρόφωνο.

Ο «Purple» Bruno Mars

Ο Bruno Mars φόρεσε τη χαρακτηριστική και αναγνωρίσιμη μωβ ενδυμασία του Prince στη δεύτερη εμφάνισή του στη σκηνή των Βραβείων Grammy, ώστε να αποτίσει τιμής στον εκλιπόντα καλλιτέχνη.

Ο Αμερικανός καλλιτέχνης τραγούδησε το Νο1 hit «Let’s Go Crazy» από το άλμπουμ «Prince and the Revolution» του 1984.

Το συναισθηματικό ξέσπασμα της Adele

Η Adele ήταν η απόλυτη πρωταγωνίστρια και η μεγαλύτερη νικήτρια της 59ης τελετής απονομής των Grammy, θριαμβεύοντας κατά κράτος για να κάνει την εκδήλωση δική της.

Η Βρετανίδα καλλιτέχνιδα, η σημαντικότερη γυναικεία φωνή της γενιάς της, κυριάρχησε και στις πέντε κατηγορίες που είχε προταθεί προς βράβευση, οι οποίες ήταν και οι σημαντικότερες και πιο περίοπτες του θεσμού.

Το συγκλονιστικό «Hello» αναδείχθηκε Τραγούδι της Χρονιάς, Ηχογράφηση της Χρονιάς, Pop Εκτέλεση της Χρονιάς και ο θεσπέσιος δίσκος του «25» ανακηρύχθηκε Άλμπουμ της Χρονιάς και το Καλύτερο Pop Album.

Κατά την τρίτη βράβευσή της και δεύτερη συνεχόμενη στη ροή του προγράμματος (σ.σ. για το Άλμπουμ της Χρονιάς), η Adele ξέσπασε σε κλάματα και σε λυγμούς, πλέκοντας το εγκώμιο της Beyoncé και απονέμοντας τα ανάλογα εύσημα στο «Lemonade»:

«Δεν μπορώ να δεχθώ αυτό το βραβείο. Είμαι πολύ ευγνώμων, αλλά η ζωή μου είναι η Beyoncé. Το «Lemonade», Beyoncé, ήταν τόσο μνημειώδες, τόσο καλά μελετημένο και τόσο όμορφο, γεμάτο ψυχή. Όλοι είδαμε μία άλλη πλευρά σου που δε μας αφήνεις πάντοτε να βλέπουμε και το εκτιμούμε αυτό. Όλοι οι καλλιτέχνες σε λατρεύουν. Είσαι το φως μας.

Και με τον τρόπο που κάνεις εμένα και τους φίλους μου να νιώθουμε, ο τρόπος που κάνεις τους «μαύρους» φίλους μου να νιώθουμε είναι ενδυναμωτικό. Τους κάνεις να σηκώνονται επάνω για τους εαυτούς τους. Και σε αγαπώ. Πάντοτε σε αγαπούσα και θα σε αγαπώ για πάντα.»

Η αντίδραση της Beyoncé αποτυπώθηκε στην «παρακάμερα»:

Επιπροσθέτως, στο τέλος το κοινό προχώρησε σε αποδοκιμασίες επειδή δε δόθηκε χρόνος ομιλίας και στον παραγωγό του «25», τον Greg Kurstin.

