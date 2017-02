Χθες το βράδυ στα βραβεία Grammy 2017 η Beyoncé, εκτός του ότι κέρδισε δύο βραβεία, Best Music Video και Best Urban Contemporary Album χάρισε στο κοινό μια συναρπαστική live performance.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια (που έσπασε ένα ιστορικό ρεκόρ του Instagram) τραγούδησε στους ήχους του «Love Drought» και «Sandcastles»αφήνοντας τους πάντες άφωνους. Η Queen B πρώτα έδειξε την φουσκωμλένη κοιλιά της και στη συνέχεια, ανέβηκε στη σκηνή τυλιγμένη σε ένα όμορφο φόρεμα και ένα στέμμα στο κεφάλι της. Η performance αυτή της Beyoncé θα είναι σίγουρα μια από τα πιο εμβληματικές στην ιστορία των βραβείων Grammy, τα φώτα, οοι χορευτές, τα πάντα ήταν τέλεια!

The full performance of Beyoncé performing Love Drought and Sandcastles at the #GRAMMYs. pic.twitter.com/V7cOrIBQOA

— Pop Crave (@PopCravings) 13 Φεβρουαρίου 2017