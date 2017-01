Αυτοί είναι οι νικητές στις «Χρυσές Σφαίρες» του 2017!

Οι «Χρυσές Σφαίρες» απονεμήθηκαν για 74η φορά στην ιστορία τους το βράδυ της 8ης Ιανουαρίου, βραβεύοντας τους καλύτερους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση.

Ο «προθάλαμος» των περίβλεπτων Βραβείων Όσκαρ, καθότι η τελετή αποτελεί ένα σημαντικό μέρος των βραβεύσεων που λαμβάνουν χώρα ετησίως στην κινηματογραφική βιομηχανία, διεξήχθη στο πολυτελές ξενοδοχείο «The Beverly Hilton» της Καλιφόρνια.

Κεντρικός παρουσιαστής της εκδήλωσης ήταν ο Jimmy Fallon, οικοδεσπότης του «The Tonight Show».

Η Nicole Kidman, ο Justin Timberlake, ο Ryan Gosling, ο Kit Harington του «Game of Thrones», ο Rami Malek του «Mr. Robot», τα παιδιά του «Stranger Things» κ.ά. μαζί με τον Jimmy Fallon στο μαγνητοσκοπημένο άνοιγμα της τελετής:

Παρουσία της ελίτ της μικρής και της μεγάλης οθόνης, τα 93 μέλη της Ένωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Hollywood αναγνώρισαν τους ηθοποιούς, τις κινηματογραφικές ταινίες και τις τηλεοπτικές σειρές / εκπομπές που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Φόρος τιμής

Τιμώμενο πρόσωπο της βραδιάς ήταν η Meryl Streep, στην οποία απονεμήθηκε το βραβείο «Cecil B. DeMille Lifetime Achievement» για τη διαπρεπή συνεισφορά της στον κόσμο του θεάματος.

Η διάσημη Αμερικανίδα ηθοποιός καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκόμενους και εμφανώς συγκινημένη, με δάκρυα στα μάτια, πραγματοποίησε μία ομιλία που άγγιξε τους πάντες στην κατάμεστη αίθουσα του «The Beverly Hilton».

Ανάμεσα σε όσα είπε, εξαπέλυσε βέλη προς το νεοεκλεγέντα Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Donald Trump, ενώ υποστήριξε σθεναρά την πολυπολιτισμική διάρθρωση του Hollywood.

At tonight's #GoldenGlobes we honor Hollywood legend Meryl Streep with the prestigious Cecil B. Demille Award. pic.twitter.com/dxpeCDNXY6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

Συγκινητική στιγμή ήταν και το αφιέρωμα – φόρος τιμής που προβλήθηκε προς τις ηθοποιούς Carrie Fisher και Debbie Reynolds. Η «Πριγκίπισσα Leia» του «Star Wars» και η «Helen Kane» του «Three Little Words» συνδέονταν με τη σχέση κόρης και μητέρας και «έφυγαν» από τη ζωή πριν από δύο εβδομάδες, με διαφορά μίας ημέρας.

«La La Land»: Η ταινία της χρονιάς

Στα καθέκαστα, θριαμβευτική ήταν η παρουσία του φιλμ του «La La Land» που έγραψε κυριολεκτικά ιστορία, καταρρίπτοντας το ρεκόρ των περισσότερων κερδισμένων «Χρυσών Σφαιρών» από μία και μόνο ταινία.

Το επευφημούμενο μιούζικαλ όπου μοιράζονται τους κεντρικούς πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Ryan Gosling με την Emma Stone οδηγούσε τις υποψηφιότητες στο κινηματογραφικό σκέλος.

Ο απολογισμός μετά το πέρας της τελετής το βρίσκει να κατακτά από μία «Χρυσή Σφαίρα» και στις εφτά κατηγορίες που βρέθηκε υποψήφιο. Μεταξύ αυτών η καλύτερη ταινία, η καλύτερη σκηνοθεσία, το καλύτερο σενάριο, η καλύτερη μουσική και βεβαίως τα δύο βραβεία πρώτου ρόλου.

Αναμφισβήτητα, το «La La Land» πρέπει να υπολογίζεται από τώρα ως ένα από τα φαβορί και των επερχόμενων βραβείων Όσκαρ, παρόλο που οι υποψηφιότητες για το χρυσό αγαλματίδιο δεν έχουν οριστικοποιηθεί και γνωστοποιηθεί ακόμα.

Τηλεοπτικές σειρές

Στο μέρος των βραβεύσεων που αφορούσαν αποκλειστικά την τηλεόραση, τρεις «Χρυσές Σφαίρες» συγκέντρωσε η σειρά «The Night Manager» και οι πρωταγωνιστές της Tom Hiddleston, Hugh Laurie και Olivia Colman.

Λαμπερά ονόματα

Λαμπερά ονόματα όπως ο Leonardo DiCaprio, ο Pierce Brosnan, ο Sylvester Stallone, η Nicole Kidman, ο Hugh Grand, ο Matt Damon, ο Ben Affleck, η Sofia Vergara και η Naomi Campbell ήταν μερικά από τα 52 πρόσωπα που ανέβηκαν στη σκηνή για να ανακοινώσουν τους παραλήπτες των βραβείων.

Το «παρών» έδωσε και ο Brad Pitt για να παρουσιάσει ένα απόσπασμα από το «Moonlight», την καλύτερη δραματική ταινία βάσει των αποτελεσμάτων.

Η αναλυτική λίστα των νικητών:

Κινηματογράφος

Καλύτερη Κινηματογραφική Ταινία

Δράμα: «Moonlight»

Μιούζικαλ ή Κωμωδία: «La La Land»

Α’ Ρόλος σε Δραματική Ταινία

Άνδρας: Cashey Affleck – «Manchester by the Sea» (για το ρόλο του Lee Chandler)

Γυναίκα: Isabelle Huppert – «Elle» (για το ρόλο της Michèle Leblanc)

Α’ Ρόλος σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Άνδρας: Ryan Gosling – «La La Land» (για το ρόλο του Sebastian Wilder)

Γυναίκα: Emma Stone – «La La Land» (για το ρόλο της Mia Dolan)

Β’ Ρόλος σε Δραματική Ταινία, Μιούζικαλ ή Κωμωδία

Άνδρας: Aaron Taylor-Johnson – «Nocturnal Animals» (για το ρόλο του Ray Marcus)

Γυναίκα: Viola Davis – «Fences» (για το ρόλο της Rose Maxson)

Καλύτερη Σκηνοθεσία: Damien Chazelle – «La La Land»

Καλύτερο Σενάριο: Damien Chazelle – «La La Land»

Καλύτερο Πρωτότυπο Μουσικό Θέμα: Justin Hurwitz – «La La Land»

Καλύτερο Πρωτότυπο Τραγούδι: «City of Stars» από το «La La Land» (δημιουργοί: Justin Hurwitz, Pasek & Paul)

Congratulations to "City Of Stars": Music Justin Hurwitz, Lyrics Benj Hasek & Justin Paul – Best Original Song – @LaLaLand – #GoldenGlobes pic.twitter.com/USJmNeUwxM — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Zootopia»

Καλύτερη Ξενόγλωσση Ταινία: «Elle» (Γαλλία)

Τηλεόραση

Καλύτερη Σειρά

Δράμα: «The Crown»

Μιούζικαλ ή Κωμωδία: «Atlanta»

Congratulations to The Crown (@TheCrownNetflix) – Best Television Series – Drama – #GoldenGlobes pic.twitter.com/cblVc1OkkC — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 9, 2017

Α’ Ρόλος σε Δραματική Τηλεοπτική Σειρά

Άνδρας: Billy Bob Thornton – «Golliath» (για το ρόλο του Billy McBride)

Γυναίκα: Claire Foy – «The Crown» (για το ρόλο της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’)

Α’ Ρόλος σε Μιούζικαλ ή Κωμική Τηλεοπτική Σειρά

Άνδρας: Donal Glover – «Atlanta» (για το ρόλο του Earnest “Earn” Marks)

Γυναίκα: Tracee Ellis Ross – «Black-ish» (για το ρόλο της Rainbow “Bow” Johnson)

A’ Ρόλος σε Minisiries ή Τηλεταινία

Άνδρας: Tom Hiddleston – «The Night Manager» (για το ρόλο του Jonathan Pine)

Γυναίκα: Sara Paulson – «The People v. O. J. Simpson: American Crime Story (για το ρόλο της Marcia Clark)

Β’ Ρόλος σε Τηλεοπτική Σειρά, Miniseries ή Τηλεταινία

Άνδρας: Hugh Laurie – «The Night Manager» (για το ρόλο του Richard Onslow Roper)

Γυναίκα: Olivia Colman – «The Night Manager» (για το ρόλο της Angela Burr)

Καλύτερη Miniseries ή Τηλεταινία: The People v. O. J. Simpson: American Crime Story

Δείτε όλα τα video τη 74ης τελετής απονομής των «Χρυσών Σφαιρών» στην ακόλουθη λίστα:

loading...