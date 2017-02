Gigi Hadid και Kendall Jenner: photoshop fail στο εξώφυλλο της Vogue;

Όπως φαίνεται οι φωτογραφίες της Kendall Jenner συνεχίζουν να προκαλούν σύγχυση. Έτσι και εδώ, όπως και αυτή που τραβήχθηκε μετά τις Χρυσές Σφαίρες κάτι δεν κολλάει.

Πρωταγωνιστές της φωτογραφίας, εκτός από την Jenner είναι άλλά έξι άλλα όμορφα μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων της Gigi Hadid και Ashley Graham.

Η φωτογραφία έρχεται για να γιορτάσει τις σύγχρονες αμερικανίδες γυναίκες, αλλά οι άνθρωποι στο Twitter γρήγορα παρατηρήσαν πως κάτι δεν πάει κάλα. Υπάρχει λάθος στο Photoshop με το χέρι της Gigi Hadid να έχει πειραχτεί και να είναι πολύ πιο μακρύ από το κανονικό.

Zoom:

Τι συνέβη στο χέρι της Gigi Hadid; Στην πραγματικότητα δεν είναι τόσο μακρύ και φυσικά οι fan το παρατήρησαν αμέσως:

Is this a Photoshop fail or does Gigi Hadid have freakishly long hands? https://t.co/X1J4SgdZ5u

— trashley (@_ashleypetty) February 9, 2017