Ο ακαρτέρητος θάνατος του George Michael ανήμερα των Χριστουγέννων, μάλιστα, έδωσε αφορμή για ένα νέο κύκλο οδύνης και αποχαιρετιστήριων μηνυμάτων από τον καλλιτεχνικό κόσμο και από το μουσικόφιλο κοινό.

Το άτομο που εντόπισε το άψυχο σώμα του 53χρονου popstar στην κατοικία του στο Goring-on-Thames στο Oxfordshire, δυτικά του Λονδίνου, ήταν ο σύντροφός του Fadi Fawaz.

Κομμωτής διασημοτήτων στο επάγγελμα, ο 43χρονος διατηρούσε σχέση με τον George Michael τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο Ελληνοκύπριος στην καταγωγή καλλιτέχνης, γεννημένος ως Γεώργιος – Κυριάκος Παναγιώτου, ήταν ενεργός εκπρόσωπος των δικαιωμάτων της ΛΟΑΤ κοινότητας και υποστηρικτής οργανώσεων για την αντιμετώπιση του ιού του HIV και του AIDS.

Την περασμένη Κυριακή, ημέρα των Χριστουγέννων, είχαν σχεδιάσει να βγουν για το ανάλογο εορταστικό δείπνο.

«Πήγα εκεί γύρω για τον ξυπνήσω και μόλις είχε «φύγει», ξαπλωμένος ήρεμα στο κρεβάτι», ανέφερε στη βρετανική «Daily Telegraph» ο Αυστραλός hairstylist, συνεχίζοντας:

«Δεν ξέρουμε ακόμη τι συνέβη. Τα πάντα ήταν πολύ μπερδεμένα τελευταία, όμως ο George ανυπομονούσε για τα Χριστούγεννα, όπως και εγώ. Τώρα τα πάντα καταστράφηκαν. Θέλω ο κόσμος να τον θυμάται όπως ήταν – ήταν ένα όμορφο πρόσωπο.»

Επιπλέον, σε μία ανάρτηση στο προσωπικό λογαριασμό του στο Twitter ο Fadi Fawaz έγραψε συντετριμμένος:

«Είναι τα Χριστούγεννα που δε θα ξεχάσω ποτέ, να βρίσκεις το πρώτο πράγμα το πρωί το σύντροφό σου ήσυχα νεκρό στο κρεβάτι… Δε θα σταματήσεις ποτέ να μου λείπεις.»

ITs a xmas i will never forget finding your partner dead peacefully in bed first thing in the morning.. I will never stop missing you xx

— Fadi Fawaz (@fadifawaz) December 26, 2016