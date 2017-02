Μια νέα ανθολογία «Game of Thrones» θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2017! Ας μάθουμε περίσσοτερα για την Khaleesi…

Ο George R.R. Martin μπορεί ακόμα να μην έχει ολοκληρώσει τα βιβλία της σειράς του Game of Thrones (ακόμα αναμένουμε το The Winds of Winter) αλλά όπως φαίνεται έχει νέα σχέδια για τον κόσμο του Westeros.

Στο blog του, ο διάσημος συγγραφέας ανακοίνωσε πρόσφατα ότι δουλεύει σε ένα έργο με τίτλο «The Sons of the Dragon (Οι Υιοί του Δράκου)» . «Είναι μια ιστορία και όχι μια παραδοσιακή αφήγηση», γράφει ο Martin και συνεχίζει λέγοτνας, «όποιος είναι γοητευμένος από την πολιτική του Westeros, όπως πολλοί αναγνώστς μου, θα το αγαπήσει».

«Όπως υποδηλώνει ο τίτλος, το «The Sons of the Dragon» εξιστορεί τη βασιλεία του δεύτερου και τρίτου βασιλιά Targaryen, Aenys Ι και Maegor the Cruel, μαζί με τις μητέρες τους, συζύγους, αδελφές, παιδιά, φίλους, εχθρούς και αντιπάλους. Αν διαβάσετε κάτι προς τούτο στο διαδίκτυο, καλώς, αυτό είναι σωστό.»

Η ιστορία του Martin προορίζεται για δημοσίευση σε ένα αλλο βιβλίο. Μια νέα συλλογή με τίτλο «Book of Swords», από τον συγγραφέα και φίλο του George R.R. Martin, Gardner Dozois, όπου γίνονται νύξεις για «15 αυθεντικές ιστορίες που περιγράφουν την χρυσή εποχή φαντασίας με ξίφη και μαγεία.»

Μια βαθιά βουτιά λοιπόν στη ζωή των προγόνων της Khaleesi, Daenerys Targaryen και φυσικά ό, τι λέει περισσότερα για τη Μητέρα των δράκων για μας φαίνεται πως αξίζει τον κόπο.

Η ανθολογία «Book of Swords» θα κυκλοφορήσει στις 10 Οκτωβρίου στις ΗΠΑ.

Η έβδομη σεζόν του «Game of Thrones» θα καθυστερήσει να κυκλοφορήσει μέσα στο 2017, καθώς θα έρθει το καλοκαίρι αντί της συνηθισμένης ανοιξιάτικης πρεμιέρας. Επίσης, αναμένεται ότι η όγδοη σεζόν θα είναι η τελευταία, αλλά ακόμη δεν γνωρίζουμε πόσα επεισόδια θα έχει.