Οι stars ένας ένας φτάνουν στο Κόκκινο Χαλί των Grammys 2017. Δείτε τα highlights.

Adele

Lady Gaga

Rihanna

Katy Perry

Camila Cabello

Chrissy Teigen και John Legend

Tinashe

Diplo

Jennifer Lopez

Chance The Rapper

Halsey

Barry Gibb και Linda Gray

Cage the Elephant

Demi Lovato

Charli XCX

Faith Hill

Tori Kelly

Paris Jackson

Heidi Klum

Cassadee Pope


Carrie Underwood και Kelsea Ballerini

Solange Knowles

CeeLo Green

Katy Perry

Gary Clark Jr και Nicole Trunfio

Brian Welch (Korn), Steve Aoki και James Shaffer (Korn)

Lea Michele

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