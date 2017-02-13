Οι stars ένας ένας φτάνουν στο Κόκκινο Χαλί των Grammys 2017. Δείτε τα highlights.
Adele
Lady Gaga
Rihanna
Katy Perry
Camila Cabello
Chrissy Teigen και John Legend
Tinashe
Diplo
Jennifer Lopez
Chance The Rapper
Halsey
Barry Gibb και Linda Gray
Cage the Elephant
Demi Lovato
Charli XCX
Faith Hill
Tori Kelly
Paris Jackson
Heidi Klum
Cassadee Pope
Carrie Underwood και Kelsea Ballerini
Solange Knowles
CeeLo Green
Katy Perry
Gary Clark Jr και Nicole Trunfio
Brian Welch (Korn), Steve Aoki και James Shaffer (Korn)
Lea Michele
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