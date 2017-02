Χάρη στα ονόματα που συγκεντρώνει, το soundtrack του «Fifty Shades Darker» υπόσχεται ότι θα μας απασχολήσει.

Η πιο πολυαναμενόμενη ταινίας της χρονιάς, το «Fifty Shades Darker», κάνει ντεμπούτο στις κινηματογραφικές αίθουσες του πλανήτη και μαζί της κυκλοφορεί και το επίσημο soundtrack album.

Το «Fifty Shades» είναι αναμφισβήτητα ένα από τα πιο συζητημένα ciné-franchise των τελευταίων ετών. Δύο χρόνια μετά την προβολή του «Fifty Shades of Grey», που «έσπασε» τα ταμεία πραγματοποιώντας ένα εξωφρενικό box office της τάξεως του μισού δισεκατομμυρίου δολαρίων, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη και το δεύτερο βιβλίο της τριλογίας.

Το «Πενήντα Πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις του Γκρι», όπως είναι ο ελληνικός – μεταφρασμένος τίτλος του έργου, ξεκινά να προβάλλεται από τις 10 Φεβρουαρίου με τη διανομή της Universal Pictures, όπου αναμένεται να συρρεύσει μαζικά το γυναικείο κοινό.

Στην πλοκή, η Anastasia Steele (Dakota Johnson) έχει αποκαρδιωθεί από τα «σκοτεινά» μυστικά του Chrisian Gray (Jamie Dornan) με αποτέλεσμα διακόψει την περιπετειώδη σχέση τους. Όταν εκείνος την προσεγγίζει ξανά για να της προτείνει μία νέα συμφωνία, η «Ana» παραδίνεται στον πόθο της χωρίς αντίσταση.

Ενόσω το παιχνίδι ξεκινά από την αρχή και ο Christian παλεύει με εσωτερικούς δαίμονες, καινούρια οδυνηρά μυστικά από το προβληματικό παρελθόν των «Πενήντα Αποχρώσεων» βγαίνουν ξανά στην επιφάνεια.

Το πρωταγωνιστικό δίδυμο του Jamie Dornan και της Dakota Johnson και το υπόλοιπο καστ μένει απαράλλαχτο, με απρόσμενη συμμετοχή αυτή της Αμερικανίδας ηθοποιού Kim Basinger.

Fifty Shades of… Music

Τα τραγούδια που συνδέθηκαν με το «Fifty Shades of Grey», όπως το «Love Me Like You Do» της Ellie Goulding και το «Earned It» του The Weeknd, σημείωσαν σαρωτική διεθνή απήχηση, καταλήγοντας στο χαλί των Βραβείων Oscar και των Βραβείων Grammy ως προτεινόμενα προς βράβευση.

Με τη σειρά του, το soundtrack του «Fifty Shades Darker» εξυπηρετεί τους σκοπούς της ταινίας, σκοπεύοντας να μυήσει ολοκληρωτικά στον αισθησιασμό. Το άλμπουμ συγκεντρώνει μερικά από τα πιο «καυτά» ονόματα του σημερινού μουσικού στερεώματος για να κάνει θραύση.

Κορωνίδα είναι βεβαίως η απροσδόκητη συνύπαρξη του ZAYN και της Taylor Swift στο ερωτικό «I Don’t Wanna Live Forever», το κεντρικό τραγούδι του φιλμ.

Οι εκπλήξεις είναι μεγάλες και στο υπόλοιπο μήκος του δίσκου.

Η Sia, ο John Legend, η Tove Lo, ο Nick Jonas με την Nicki Minaj σε ντουέτο, η Halsey, ο The Avener, ο Kygo και πολλοί άλλοι συμβάλλουν με ολοκαίνουρια τραγούδια, υποσχόμενοι τις πιο τολμηρές στιγμές.

Τις συνθέσεις υπογράφει και πάλι ο πολυβραβευμένος Danny Elfman («Avengers: Age of Ultron», «Men In Black», «Spider-Man», «Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων», «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας», «Ο Ψαλιδοχέρης» κ.ά.).

Το soundtrack album του «Fifty Shades Darker» κυκλοφορεί από τις 10 Φεβρουαρίου από τη Republic Records / Universal.

Tracklist “I Don’t Wanna Live Forever” – ZAYN & Taylor Swift “Not Afraid Anymore” – Halsey “Pray” – JRY & Rooty “Lies In The Dark” – Tove Lo “No Running From Me” – Toulouse “One Woman Man” – John Legend “Code Blue” – The-Dream “Bom Bidi Bom” – Nick Jonas & Nicki Minaj “Helium” – Sia “Cruise” – Kygo ft. Andrew Jackson “The Scientist” – Corinne Bailey Rae “They Can’t Take That Away From Me” – José James “Birthday” – JP Cooper “A Need A Good One” – The Avener ft. Mark Asari “Empty Pack Of Cigarettes” – Joseph Angel “What Would It Take” – Anderson East “What Is Love?” – Frances “On His Knees” – Danny Elfman “Make It Real” – Danny Elfman

Βρείτε το άλμπουμ σε όποια ψηφιακή υπηρεσία θέλετε με ένα «κλικ»: smarturl.it/HC_50ShadesDarker