Ενώ η Fergie ετοιμάζεται για το δεύτερο σόλο άλμπουμ της, φέρνει το video clip του νέου της single «Life Goes On».

Μία δεκαετία μετά τον τελευταίο προσωπικό δίσκο της η Fergie επιστρέφει στο θρόνο της.

Το πρώτο δείγμα από τη σόλο επάνοδο της γυναικείας φωνής των Black Eyed Peas ήρθε το προηγούμενο καλοκαίρι με το καυτό «M.I.L.F.$.» που ανέβασε τη θερμοκρασία στα ύψη, συγκεντρώνοντας στο ίδιο video διασημότητες όπως η Kim Kardashian, η Ciara και η Chrissy Teigen.

Η ζωή συνεχίζεται για τη Fergie, η οποία ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει το καινούριο άλμπουμ της με γενικό τίτλο «Double Dutchess» στις αρχές του 2017.

Το δεύτερο single της «Δούκισσας» από την επερχόμενη δουλειά της είναι το «Life Goes On», ένα tropical house κομμάτι που τελευταία στιγμή πήρε τη θέση του «You Already Know» και της συνεργασίας της με τη Nicki Minaj.

Το video clip του «Life Goes On» είναι εδώ και η 41χρονη Fergie φροντίζει να εφαρμόσει το θέμα του τραγουδιού συγκεντρώνοντας από το δρόμο γυναίκες σε διάφορες ηλικιακές φάσεις, για να οδηγηθούν σε ένα νυχτερινό beach party που φέρνει γεύση από καλοκαίρι.

