Ο Frank Ocean μετά τη κόντρα του με τους διοργανωτές των Grammy, είναι έτοιμος να μας χαρίσει νέα μουσική μέσω του Calvin Harris.

Όπως επιβεβαίωσε ο Βρετανός DJ και παραγωγός Calvin Harris, στο Twitter του, ο Frank Ocean θα είναι ένας από τους καλλιτέχνες που θα συνεργαστει για το νέο του άλμπουμ.

«Έχω δουλέψει με τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της γενιάς μας!!! Τώρα είμαι στο στάδιο της μίξης – έγραψε το DJ στο Twitter – Άκουσα με τη ξανά τη δουλειά και δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έχουμε δημιουργήσει… Για το 2017 είμαι δημιουργώ μουσική που σε κάνει ευτυχισμένο!!! Δεν μουσική για να αισθάνεσε καλά. Μουσική για να νιώσετε απίστευτοι».

I worked with the greatest artists of our generation !!! I'm in the mixing stage now. I listen back and can't believe what we created !!!!!

— Calvin Harris (@CalvinHarris) February 15, 2017