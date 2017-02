Με τo video clip του «Highs and Lows» μας φέρνει σε επαφή η Emeli Sandé.

Η Emeli Sandé μετουσιώνει σε εικόνα ένα επιπλέον τραγούδι του νέου δίσκου της.

Τεσσεράμισι έτη μετά το παρθενικό της άλμπουμ «Our Version Events» από το οποίο προέκυψαν οι επιτυχίες «Next To Me», «My Kind Of Love» και «Read All About It Pt. III», η χαρισματική τραγουδίστρια και τραγουδοποιός ακολουθεί άφοβα το ένστικτό της για να σηματοδοτήσει το επόμενο κεφάλαιο στη διαδρομή της.

Η καινούρια δισκογραφική δουλειά της Emeli Sandé με ονομασία «Long Live the Angels» κυκλοφόρησε το Νοέμβριο με την ετικέτα της Virgin EMI, αποκομίζοντας εξαιρετικές κριτικές.

Επιπλέον, το CD αντίκρισε τις δύο πρώτες θέσεις στο chart της Μεγάλης Βρετανίας και της Σκωτίας.

Η ξενάγηση στα μοναδικά ακούσματα του «Long Live the Angels» άρχισε υπέροχα με τον ορμητικό χείμαρρο συναισθημάτων που κατέκλυσε το «Hurts». Μετά το δυναμικό «Breathing Underwater» που έγινε φορέας ενός οπτιμιστικού μηνύματος, η Emeli Sandé έδωσε εικόνα και στο ατμοσφαιρικό «Garden», όπου συνάντησε τον Jay Electronica και την Áine Zion.

«I’m talking ‘bout the highs, I’m talking ‘bout the lows»

Τη σκυτάλη παραλαμβάνει τώρα το τρίτο διαδοχικά single του «Long Live the Angels», το τέταρτο τραγούδι που οπτικοποιείται.

Το «Highs and Lows» αποτελεί μία από τις αισιόδοξες προτάσεις του άλμπουμ τόσο από πλευράς μελωδίας όσο και από θεματολογίας.

Το video clip που δίνει μορφή στο τραγούδι ενώνει κάτω από την ίδια στέγη σε μία κοινή παρέα νέους ανθρώπους με ξεχωριστές καταβολές. Η Emeli Sandé δίνει το σύνθημα με το «Highs and Lows» για ένα μεγάλο πάρτι με τη διάθεση στα ύψη.

Στα επερχόμενα 37α BRITs Awards, η Emeli Sandé διεκδικεί με αξιώσεις τον τίτλο της Καλύτερης Βρετανίδας Τραγουδίστριας, τον οποίο είχε κερδίσει και το 2013. Συν τοις άλλοις, η 30χρονη καλλιτέχνιδα συγκαταλέγεται στα ονόματα που θα τραγουδήσουν ζωντανά στη σκηνή των βραβείων.