Ed Sheeran, Το “Shape of You” το είχε γράψει για τη Rihanna

Εσύ το ήξερες;

Ο Ed Sheeran πέρασε το 2016 (ως επί το πλείστον) αθόρυβα, αλλά τώρα επέστρεψε με δύο νέα υπέροχα τραγούδια.

Τα δύο νέα single «Shape of You» και το «Castle on the Hill» έχουν διαφορετικα mood. Το «Castle on the Hill» είναι μια κλασική μπαλάντα, από αυτή που μας έχει συνηθίσει ο Ed και λέει για τα μελαγχολικά παιδικά του χρόνια, αντίθετα το «Shape of You» έχει τον ήχο ενός κομματιού της Rihanna.

Αυτό γιατί ο Ed έγραψε το πρώτο single, για την όμορφη RiRi. O αισθησιακός και υπνωτικός ρυθμός του τραγουδιού αποκαλύπτει την αρχική του πρόθεση. Σε συνέντευξή του στο BBC Radio One, ο Βρετανός τραγουδιστής αποκάλυψε ότι άλλαξε ιδέα και ότι ήθελε να κρατήσει για τον εαυτό του το κομμάτι, το οποίο μιλάει για μια βραδιά με φίλους σε ένα μπαρ, για ένα κεραυνοβόλο έρωτα με μια κοπέλα και ένα jukebox που παίζει ένα παλιό κομμάτι του Van Morrison.

