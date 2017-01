Αμέσως μετά το video clip του «Castle On The Hill», ο Ed Sheeran οπτικοποιεί την άλλη μεγάλη επιτυχία που έχει κυκλοφορήσει.

Ο Ed Sheeran δίνει μορφή και στο «Shape of You», το δεύτερο νέο τραγούδι του.

Το ενδιαφέρον δεν εστιάζεται μόνο στα δύο συγκεκριμένα τραγούδια καθαυτά, αφού ο Βρετανός καλλιτέχνης οδεύει ολοταχώς προς τα αποκαλυπτήρια της τρίτης προσωπικής δισκογραφικής δουλειάς του, δυόμιση έτη μετά το «X» («Multiply»).

Όπως σας πληροφορήσαμε πρώτοι, ο καινούριος του Ed Sheeran ονομάζεται «÷» (ουσιαστικά «Divide») και η διάθεση του έχει τοποθετηθεί από τις Asylum / Atlantic / Warner για τις 3 Μαρτίου.

Ο Ed Sheeran φρόντισε να μας φέρει πρόσφατα σε πρώτη επαφή με το «Divide» μέσω δύο ολοκαίνουριων singles που δημοσιεύθηκαν μαζί. Το «Shape Of You» και το «Castle On The Hill» εκτίναξαν τον 26χρονο τραγουδιστή για άλλη μία φορά στην κορυφή των charts.

«I’m in love with your body»

Το «Shape Of You», βέβαια, είναι το τραγούδι που έχει «κλέψει» περισσότερο τις εντυπώσεις με τον ιδιαίτερο ήχο του, έχοντας αναδειχθεί στις προτιμήσεις των ακροατών με διαφορά σε σχέση με κάθε άλλη πρόσφατη διεθνή κυκλοφορία.

Χαρακτηριστικά, το «Shape Of You» έχει αντικρίσει χάρη στον tropical – dance pop ρυθμό του την πρωτιά σε περισσότερα από 25 charts ανά την οικουμένη. Ανάμεσά τους και το ελληνικό iTunes και Spotify!

Αμέσως μετά το video clip του έτερου single, του «Castle On The Hill», ο Ed Sheeran ολοκληρώνει το σκηνικό μετουσιώνοντας σε εικόνα και το «Shape Of You» με τη σκηνοθεσία του Jason Koenig.

Ο Ed Sheeran μπαίνει στο ρόλο του πυγμάχου και προπονείται εντατικά για ένα μεγάλο αγώνα με τον πιο απρόσμενο αντίπαλο. Παρά την προδεδικασμένη κατάληξη, στο τέλος δέχεται μία απροσδόκητη βοήθεια. Μαζί του πρωταγωνιστεί η Jennie Pegouskie και ο παλαίμαχος παλαιστής σούμο Yama.