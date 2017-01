Μετά τα τραγούδια αποκαλύπτεται και το εξώφυλλο της επερχόμενης δισκογραφικής δουλειάς του Ed Sheeran.

Δύομιση έτη έπειτα από το άλμπουμ του «Χ» (Multiply), ο Ed Sheeran επανήλθε δριμύτερος στη δισκογραφία με δύο ολοκαίνουρια singles και με τον επόμενο δίσκο του να διακρίνεται στον ορίζοντα!

Την προηγούμενη Παρασκευή (6/01) ο Βρετανός καλλιτέχνης κυκλοφόρησε το «Shape of You» και το «Castle On The Hill», τα δύο πρώτα καινούρια μουσικά δείγματα έπειτα από τις διεθνείς επιτυχίες «Photograph» και «Thinking Out Loud».

Με μία δημοσίευσή του στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης που διατηρεί ο Ed Sheeran έκρυβε άλλη μία έκπληξη, αφού αποκάλυψε για πρώτη την ονομασία τόσο των τραγουδιών όσο και του ίδιου του νέου άλμπουμ του.

Δικαιωθήκαμε πανηγυρικά αναφορικά με τίτλο της δουλειάς, τον οποίο μοιραστήκαμε μαζί σας πριν από μερικές ημέρες, έχοντας συνδέσει προηγουμένως τα δεδομένα.

Το μοτίβο που έχει ακολουθήσει ο Ed Sheeran στην ονομασία των δύο προηγούμενων δίσκων του είναι η χρήση των μαθηματικών συμβόλων των πράξεων.

Έτσι προέκυψε το «+» (Plus) το 2011 και το «X» (Multiply) το 2014 για να ακολουθήσει το «÷» (Divide), το οποίο θα κυκλοφορήσει από την Asylum / Atlantic / Warner στις 3 Μαρτίου.

Μαζί με το «Shape of You» και το «Castle On The Hill», το «÷» – ή «Divide» αν προτιμάτε – θα συγκεντρώσει δώδεκα τραγούδια που μπορείτε να δείτε εδώ.

Μία ανάσα πριν την έναρξη των ψηφιακών προ-παραγγελιών του νέου του άλμπουμ, που ξεκινούν από τις 13 Ιανουαρίου, ο 26χρονος μουσικός παρουσιάζει και το εξώφυλλο που θα το πλασιώνει:

