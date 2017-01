Αυτό είναι το tracklist του «÷»

Ο Ed Sheeran δεν σταματά να μας εκπλήσει και μετά την κυκλοφορία των δύο του νέων single «Castle On The Hill» και «Shape Of You»(έσπασαν το ρεκόρ των One Direction), σήμερα αποκάλυψε στο Twitter το tracklist του νέου του δίσκου.

Το νέο άλμπουμ του Ed θα περιέχει 12 τραγούδια, ανάμεσά τους τα «Respect», «Happies» και «What Do I Know?».

Να το tracklist:

1. Eraser

2. Castle on the Hill

3. Dive

4. Shape of You

5. Perfect

6. Galway Girl

7. Happier

8. Hearts Don’t Break Around Here

9. New Man

11. What Do I Know?

12. How Would You Feel (Paean)



Μέσα στο «Divide» έπρεπε να υπάρχει και το «Love Yourself», όμως ο τραγουδιστής άλλαξε γνώμη και το έδωσε στον Justin Bieber.

