Εκπληκτικά!

Δύο χρόνια μετά την κυκλοφορία του «Photograph», ο Ed Sheeran επιστρέφει επιτέλους με δύο νέα τραγούδια, όπως μας είχε υποσχεθεί!

Ο Βρετανός τραγουδίστης μόλις κυκλοφόρησε σε όλες τις υπηρεσίες streaming και τα digital store το «Shape Of You» και το «Castle on the Hill», τραγούδια που προηγούνται του νέου του άλμπουμ που θα τιτλοφορείται «÷» (Divide) και που αναμένεται.

Τα νέα single του Ed μπορεί να κυκλοφόρησαν πριν από λίγο, όμως ήδη σκαρφαλώνουν στις πρώτες θέσεις του iTunes. Μια πραγματικά δυνατή επιστροφή για τον Ed Sheeran.

Ακούστε τα:

Shape of You

Castle on the Hill

Σας αρέσουν;

loading...