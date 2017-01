Dimitri Vegas & Like Mike απογειώνουν το «What Is Love» του Lost Frequencies

Dimitri Vegas & Like Mike στο remix του «What Is Love»

Ο Βέλγος Lost Frequencies γνώρισε μεγάλη επιτυχία με το chilled-out rework του μεγάλου dance hit του Haddaway, «What Is Love» και τώρα ζητά τη βοήθεια των Dimitri Vegas & Like Mike για το remix του τραγουδιού.

Οι δύο Βέλγοι παραγωγοί που ξέρουν πως να ξεσηκώνουν το πλήθος, έβαλαν την δική τους πινελιά στο τραγούδι και το αποτέλεσμα είναι η απαλή μπαλάντα του Lost Frequencies να είναι έτοιμη να ακουστεί στο main stage του Tomorrowland.

Ακούστε το:

