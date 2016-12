Το χριστουγεννιάτικο κλίμα «αιχμαλώτισε» και την Demi Lovato!

Αν και η 24χρονη τραγουδίστρια έκανε γνωστό πριν λίγο καιρό, μετά το τέλος της περιοδείας του «Future Now» με τον Nick Jonas σε Η.Π.Α. και Καναδά, ότι το 2017 σκοπεύει να αποτραβηχτεί από τη μουσική και τα φώτα, παρ’ όλα αυτά κάνει μία εξαίρεση για χάρη της εορταστικής περιόδου.

So excited for 2017. Taking a break from music and the spotlight.. I am not meant for this business and the media 👋🏼

— Demi Lovato (@ddlovato) October 4, 2016