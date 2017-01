Ακούστε το demo που τραγούδησε η Αμερικανίδα τραγουδίστρια.

Απίστευτο και όμως αληθινό. Το “This One’s For You” που μας συνόδευσε στο EURO 2016 από τον David Guetta με τα vocals της Zara Larsson, στην πραγματικότητα γράφτηκε για να το τραγουδήσει η Ariana Grande.

Ο Γάλλος DJ, μετά την επιτυχημένη συνεργασία τους στο «One Last Time» από το άλμπουμ My Everything του 2014, έγραψε το τραγούδι που ακούγαμε όλο το καλοκαίρι στα γήπεδα της Γαλλίας για την Ariana, όμως αυτή αρνήθηκε να το τραγουδήσει. Έτσι ο Guetta θα προτείνει το κομμάτι στη νεαρή Σουηδό η οποία πήρε τη μεγάλη απόφαση να το τραγουδήσει.

Αν και της Grande δεν είναι η τελική έκδοση, αυτή τη στιγμή μια fan page της Ariana στο Twitter δημοσίευσε 27 δευτερόλεπτα για το πως θα ήταν το τραγούδι αν το τραγούδαγε. Ακούυστε το Sneak Peak:

Sneak Peak of Ariana Grande's cover of @ZaraLarsson and David Guetta's 'This One's For You' pic.twitter.com/rKyrW87PWX — Ariana Grande Update (@AriAmazeLatest) January 27, 2017

Πάντως για να πούμε την αλήθεια μας, αν και πρόκεται για demo και μικρής διάρκειας, πιστεύουμε πως το τραγούδι ταιρίαζει καλύτερα στη φωνή της Zara Larsson.