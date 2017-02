Η Κρυσταλλία δανείζεται λίγη από τη μαγική σκόνη του «La La Land» για να κάνει πράξη τη δική της «πόλη των αστεριών».

Η πολυτάλαντη τραγουδίστρια, τραγουδοποιός και μουσικός δε σταματά σε κάθε ευκαιρία να καταθέτει το εύρος των δεξιοτήτων που την περιβάλλουν και τις προκλήσεις στις οποίες μπορεί να αντεπεξέλθει, αποδεικνύοντας έμπρακτα την καλλιτεχνική αξία της.

Ο (κινηματογραφικός) τυφώνας που ονομάζεται «La La Land» έχει σαρώσει τα πάντα στο πέρασμά του. Η νέα ταινία – μιούζικαλ του Damien Chazelle με κεντρικό δίδυμο πρωταγωνιστών τον Ryan Gosling και την Emma Stone έχει βαλθεί να καταρρίψει κάθε προηγούμενο ρεκόρ.

Για αρχή, το «La La Land» έχει κερδίσει επτά «Χρυσές Σφαίρες», περισσότερες από κάθε άλλο φιλμ στα χρονικά. Επιπλέον, με τις δεκατέσσερις υποψηφιότητες που απέσπασε εν όψει των εφετινών Βραβείων Oscar, όπου αναμένεται και εκεί η κυριαρχία του, ισοφάρισε την επίδοση του «Τιτανικός» και του «Όλα Για Την Εύα».

Το υπέροχο και βραβευμένο τραγούδι της ταινίας με τίτλο «City of Stars» που ερμηνεύεται από τους Ryan Gosling και Emma Stone, στους ρόλους του «Sebastian» και τη «Mia» αντίστοιχα, δεν έχει αφήσει κανέναν ασυγκίνητο ανάμεσα σε κοινό και κριτικούς. Δικαίως, καθώς είναι εμποτισμένο από τη μαγεία και τη χρυσόσκονη του «La La Land».

Ενόσω η Κρυσταλλία βρίσκεται στο τελικό στάδιο προετοιμασίας του νέου δίσκου της, με βασικό πυλώνα σε παραγωγή και ενορχήστρωση τον ανερχόμενο και ήδη αναγνωρισμένο Αλέξανδρο Λιβιτσάνο, δράττεται της περίστασης για να παρουσιάσει άλλη μία από τις διασκευές της που έχουμε λατρέψει.

Είχε προηγηθεί το «West Coast» της Lana Del Rey και ένα απολαυστικό «garden medley» αποτελούμενο από πολύπλευρα ακούσματα, αμφότερα με το μουσικό κουαρτέτο των Mottet, τα οποία έγιναν αποδεκτές ενθουσιωδών σχολίων.

Μπροστά σε ένα πανέμορφο και ολοκληρωτικά κινηματογραφικό σκηνικό, η Κρυσταλλία σμιλεύει με τη μελιστάλαχτη φωνή της και την εντυπωσιακή επιδεξιότητά της στο πιάνο το «City of Stars», χαρίζοντας μία σαγηνευτική έως ερωτεύσιμη εκτέλεση οσκαρικών προδιαγραφών στην οποία δεν μπορεί να αντισταθεί κανείς.

«Πριν μερικές εβδομάδες πήγα να δω το «La La Land». Με το ένα πόδι έξω από τις πόρτες του κινηματογράφου συνειδητοποίησα πόσο πολύ αυτή η ταινία και το καταπληκτικό της soundtrack χτύπησαν μία φλέβα μέσα μου σε τόσα πολλά επίπεδα. Πάρα πολλά ίσως, είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς γνωρίζετε για τι μιλάω. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου «La La Land». Ελπίζω να σας αρέσει!», είναι το συνοδευτικό σχόλιο της Κρυσταλλίας.

Τη σκηνοθεσία του video φρόντισε ο Δημήτρης Πλατανιάς.

«City of stars are you shining just for me?»