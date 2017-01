Calvin Harris: 5 τραγούδια που δεν ήξερες ότι έχει γράψει

Ο Calvin γράφει μόνο επιτυχίες!

Ο Calvin Harris όπως είναι γνωστό γράφει μόνο επιτυχίες. Ο Βρετανος DJ ότι τραγούδι έχει γράψει έχει βρεθεί στις πρώτες θέσεις των chart όλου του κόσμου με τελευταίο το «My Way», που λέγεται πως το έγραψε για την σχέση του με την Taylor Swift.

Αλλά ο Calvin έχει γράψει επιτυχίες όχι μόνο για τον εαυτό του. Ο πιο ακριβοπληρωμένος DJs στον κόσμο είναι μια μηχανή superhits. Να 5 μέγαλες επιτυχίες που δεν ήξερες πως έχει γράψει.

Ξεκινάμε:

Kylie Minogue – “In My Arms”

Έγινε το 2007 πριν γνωρίσεις ακόμα ποιος είναι ο Calvin Harris έκανε το “In My Arms”. Υπέροχο synthpop από το άλμπουμ X της Kylie Minoque.

Chris Brown – “Yeah x3”

Η feel-good sensation του Chris Brown “Yeah x3”, κυκλοφόρησε το 2011 και βρέθηκε στο chart σε 20 χώρες. Τραγούδι που είχε κολλήσει για τα καλά στο μυαλό χιλιάδων ακροάτων και που ναι έγραψε ο Calvin Harris, αν και τότε δεν πίστευε πως το είχε με το να γράφει.

Rihanna – “Where Have You Been”

Η Rihanna έχει πάντα μια καλή και δημιουργική σχέση με τον Calvin. To “Where Have You Been” ήταν ένα από τα smash hits του 2011. Το τραγούδι κυκλοφόρησε σαν το πέμπτο single του άλμπουμ της RiRi Talk That Talk, ενώ βρέθεικε στο chart σε 33 χώρες.

Cheryl – “Call My Name”

Το “Call My Name” της Cheryl ήταν ένα από τα summer hit σε όλη την Ευρώπη το 2012 και ναι είνα δημιούργημα του Harris. Το τραγούδι έχει 46 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και συνεχίζει… Είναι λίγο πολύ ένα super hit.

Rita Ora – “I Will Never Let You Down”

Ο Calvin τα είχε με τη Rita Ora και την ίδια περίοδο ήταν και συνεργάτες. Πριν χωρίσουν λέγεται πως είχε γράψει ένα ολόκληρο άλμπουμ για την τραγουδίστρια που πότε όμως δεν κυκλοφόρησε. Από την συνεργασία τους έχουμε μόνο το καταπληκτικό single “I Will Never Let You Down”.

