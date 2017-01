Δείτε το νέο video των Cage The Elephant

Οι Cage The Elephant, μετά και την μεγάλη επιτυχία που γνώρισαν με το προηγούμενο άλμπουμ τους, κυκλοφόρησαν πριν ένα χρόνο το “Tell Me I’m Pretty” με εξαιρετικές κριτικές.

Το νέο single, μετά το ιδιαίτερο “Mess Around” και το μελωδικό “Trouble”, είναι το άκρως επίκαιρο “Cold Cold Cold”.

Σημαντική λεπτομέρεια αποτελεί ότι ο παραγωγός του άλμπουμ είναι ο Dan Auerbach των Black Keys (παραγωγός σε άλμπουμ των Lana Del Rey, Ray LaMontagne, The Black Keys, The Arcs), ενώ η μίξη έγινε από τον Tom Elmhirst (Amy Winehouse, Adele, Florence + the Machine).

Δείτε το video clip: