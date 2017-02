Τα 37α BRIT Awards ολοκληρώθηκαν με μία φαντασμαγορική τελετή απονομής! Ποιοι είναι οι νικητές;

Το νήμα των βραβείων στον κόσμο του θεάματος συνέχισε να ξετυλίγει η διεξαγωγή των BRIT Awards.

Τα ετήσια βραβεία της Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας έλαβαν χώρα για 37η φορά στα χρονικά το βράδυ της Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου, στο εντυπωσιακό και κατάμεστο «The Ο2 Arena» του Λονδίνου.

Ύστερα από την απόσυρση του Michael Bublé εξαιτίας λεπτών προσωπικών ζητημάτων, την εκδήλωση παρουσίασαν ο Dermot O’Leary και η Emma Willis.

Η «θυρανοιξία» των εφετινών BRIT Awards πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο, όταν απονεμήθηκε το εξέχον «Brits Icon Award» στον ασυναγώνιστο Robbie Williams για το διαρκή αντίκτυπό του στη βρετανική κουλτούρα.

Οι εμφανίσεις

Ο Robbie Williams, κορυφαίος πολυνίκης στην ιστορία του θεσμού με 18 κερδισμένα βραβεία, στιγμάτισε και την τελετή απονομής της 22ας Φεβρουαρίου με ένα εκρηκτικό «Heavy Entertainment Show», όπως ονομάζεται και ο νέος δίσκος του, που καθήλωσε.

Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκαν και οι ζωντανές εμφανίσεις από τους υπόλοιπους λαμπερούς προσκεκλημένους των βραβείων.

Ο Bruno Mars με το «That’s What I Like», ο Ed Sheeran με το «Shape Of You» και το «Castle On The Hill» και τη συμμετοχή του Stormzy, η Katy Perry με το «Chained To The Rhythm» και τον Skip Marley, η Emeli Sandé με το «Hurts», οι Little Mix με το «Shout Out To My Ex», ο Skepta (κάτοχος του «Mercury Prize») με το «Shutdown» και οι The 1975 με το «The Sound» παρουσίασαν μία σειρά από υπέροχα acts.

Έκπληξη ήταν το supergroup μεταξύ των The Chainsmokers και των Coldplay που παρουσίασαν για πρώτη φορά τη συνεργασία τους σε ένα ολοκαίνουριο single με τίτλο «Something Just Like This», το οποίο κυκλοφόρησε διεθνώς εκείνη τη στιγμή.

Στα ενδότερα

Η λίστα των προτεινόμενων προς βράβευση είχε κάνει φανερό εξ αρχής τον πλουραλιστικό χαρακτήρα των εφετινών BRIT Awards, γεγονός που δεν άφησε περιθώριο μαζικής συγκομιδής βραβείων.

Παρ’ όλα αυτά, ο εκλιπών David Bowie επικράτησε σε δύο κατηγορίες.

Στα αξιοσημείωτα, ο Rag’n’Bone Man και οι Little Mix έφυγαν με τον πρώτο τους βραβείο, ενώ άλλο ένα – τέταρτο συνολικά – προσέθεσε στη συλλογή της η Emeli Sandé.

Το βραβείο Παγκόσμιας Επιτυχίας παραδόθηκε στην Adele (η οποία δεν έδωσε το «παρών» λόγω υποχρεώσεων) για το ντελίριο που προκάλεσε του νέο της άλμπουμ «25», καθώς θεωρείται η πιο αναγνωρισμένη καλλιτέχνιδα της γενιάς της.

Οι διοργανωτές τίμησαν με ένα αφιερωματικό video τις σημαντικές μορφές από το χώρο της μουσικής που «έφυγαν» από τη ζωή κατά μήκος του 2016, όπως οι David Bowie, Leonard Cohen, George Michael, Glen Frey, Sir George Martin (παραγωγός των Beatles) και ο Graig Gill.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε προς τον αναντικατάστατο George Michael με μία συγκινητική ομιλία, η οποία έκλεισε με τον Chris Martin, τον κεντρικό τραγουδιστή των Coldplay, να ερμηνεύει εμφανώς συγκινημένος το «A Different Corner». Με τη χρήση της τεχνολογίας ακούστηκε και η φωνή του ίδιου του «The Singing Greek», ανατριχιάζοντας το στάδιο.

Η λίστα των νικητών των BRIT Awards 2017

Σημείωση: Οι νικητές κάθε κατηγορίας αναγράφονται με έντονα γράμματα, έναντι των υποψηφιοτήτων.

British Female Solo Artist

Emeli Sandé

Ellie Goulding

Lianne La Havas

Anohni

Nao

British Group

The 1975

Bastille

Biffy Clyro

Radiohead

Little Mix

British Male Solo Artist

David Bowie

Craig David

Skepta

Kano

Michael Kiwanuka

British Breaktrough Act

Rag’n’Bone Man

Anne-Marie

Skepta

Blossoms

Stormzy

British Single

«Shout Out To My Ex» – Little Mix

«Pillowtalk» – ZAYN

«Rockabye» – Clean Bandit ft. Sean Paul & Anne-Marie

«Girls Like» – Tinie Tempah ft. Zara Larsson

«Fast Car» – Jonas blue ft. Dakota

«Say You Won’t Let Go» – James Arthur

«Faded» – Alan Walker

«Hymn For The Weekend» – Coldplay

«Dancing On My Own» – Calum Scott

«This Is What You Came For» – Calvin Harris ft. Rihanna

Mastercard British Album of the Year

«Blackstar» – David Bowie

«I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful yet So Unaware of It» – The 1975

«Made In The Manor» – Kano

«Love & Hate» – Michael Kiwanuka

«Konnichiwa» – Skepta

British Video of the Year

Ο νικητής της κατηγορίας αναδείχθηκε μέσα από διαδικτυακή ψηφοφορία. Ξεκινώντας με δέκα υποψήφια video clip, το κοινό υπέδειξε την τελική πεντάδα. Τα πέντε επικρατέστερα video τέθηκαν προς ψηφοφορία κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής.

«History» – One Direction

«Hymn For The Weekend» – Coldplay

«Say You Won’t Let Go» – James Arthur

«Hair» – Little Mix ft. Sean Paul

«Pillowtalk» – ZAYN

BRITs Global Success

Adele

International Male Solo Artist

Drake

Bon Iver

Bruno Mars

Leonard Cohen

The Weeknd

International Female Solo Artist



Beyoncé

Rihanna

Sia

Solange

Christine and the Queens

International Group

A Tribe Called Quest

Twenty One Pilots

Nick Cave & The Bad Seeds

Drake & Future

Kings of Leon

Στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων στις 14 Ιανουαρίου, ο Rag’n’Bone Man δέχθηκε το «Critics’ Choice Award» για τον καλλιτέχνη που θα έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στο τρέχον έτος.