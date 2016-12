Γενναιόδωροι όσο ποτέ, οι Bon Jovi μετουσιώνουν σε εικόνα άλλα δύο τραγούδια της νέας δουλειάς τους.

Κάθε εβδομάδα περιμένει το κοινό των Bon Jovi και από ένα video clip!

Ο χρόνος δεν τρομάζει το επιτυχημένο συγκρότημα που εγκαινίασε την εποχή της pop-metal μουσικής στις απαρχές της πορείας του, στην αυγή των ‘80s, καθώς δε σταμάτησε ποτέ να ε(ξε)λίσσεται. Περνώντας ενίοτε από το καθαρόαιμο ροκ και τα charts και άλλοτε από την country, οι Bon Jovi δεν ξέχασαν ποτέ τις καταβολές τους και ειδικά τη hard rock.

Αυτή η επιμονή στις αξίες σε συνδυασμό με τη διαρκή εξέλιξη ήχου και ύφους κατέταξε την μπάντα του Jon Bon Jovi στα καλύτερα γκρουπ της εποχής του, διατηρώντας τη δυναμική της και στον 21ο αιώνα.

«This House Is Not For Sale»

Οι τελευταίοι μήνες του 2016 ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι για τα μέλη του αμερικανικού γκρουπ, καθώς συνδυάστηκαν με την κυκλοφορία του νέου τους studio album με τίτλο «This House Is Not For Sale», αλλά και της ζωντανής ηχογράφησης από τη μεγάλη συναυλία που έδωσαν στο επιβλητικό «London Palladium» της βρετανικής πρωτεύουσας τον περασμένο Οκτώβριο με τα τραγούδια της νέας δουλειάς τους.

«Αυτός ο δίσκος αφορά την ακεραιότητα. Η ακεραιότητα έχει σημασία και είμαστε σε μία θέση στην καριέρα μας όπου δε μας απομένει τίποτα να αποδείξουμε.», τόνισε χαρακτηριστικά ο 54χρονος ηγέτης του σχήματος.

Και τα δύο άλμπουμ κυκλοφορούν από το label που ίδρυσε ο «Captain Kidd», δίνοντάς του το ψευδώνυμό του και από την Island Records / Universal.

Έχοντας οπτικοποιήσει ήδη έξι τραγούδια μέσα από το «This House Is Not For Sale», οι Bon Jovi συνεχίζουν με την ίδια γενναιοδωρία. Οι θαυμαστές του συγκροτήματος απολαμβάνουν σε σχεδόν εβδομαδιαία βάση και από ένα video clip, όπου το καθένα έχει τη δική του υπόθεση.

Το video clip του «Born Again Tomorrow» πραγματεύεται τον αέναο κύκλο της ζωής με μία ιδιαίτερη ματιά που προξενεί συγκίνηση. Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι η rock διαθέτει ευαίσθητη πλευρά, στην οποία οι Bon Jovi ειδικεύονται.

«Stop waiting for a sign / Who’s gonna live your life?»

Το video clip του «Roller Coaster», από την άλλη, διαδραματίζεται εντός ενός πολύχρωμου και γεμάτου φώτα λούνα παρκ, αντιμετωπίζοντας με ευδιαθεσία τα ανεβοκατεβάσματα και τις προκλήσεις που υπάρχουν στη ζωή.

«Life ain’t a merry go round / It’s a roller coaster»

