Την πρώτη τριπλή δισκογραφική δουλειά του θα κάνει πράξη ο Bob Dylan. Προοίμιο η επανεκτέλεση ενός κλασικού τραγουδιού του Frank Sinatra.

Λίγους μήνες μετά το Νόμπελ Λογοτεχνίας που του απονεμήθηκε και συγκεκριμένα στις 31 Μαρτίου, ο Bob Dylan κυκλοφορεί το πρώτο τριπλό άλμπουμ της καριέρας του με τίτλο «Triplicate».

Ένα χρόνο μετά το «Fallen Angels», ο αγαπημένος καλλιτέχνης συνεχίζει το μουσικό του ταξίδι στην αμερικανική μουσική και παρουσιάζει μία συλλογή με τριάντα κλασσικά αμερικανικά τραγούδια διασκευασμένα μοναδικά από τον ίδιο.

Κάθε δίσκος είναι θεματικός και περιλαμβάνει μια ακολουθία δέκα κομματιών.

Περιέχονται συνθέσεις μερικών από των πιο σημαντικών Αμερικανών συνθέτων που επηρέασαν την παγκόσμια μουσική, όπως οι Charles Strouse και Lee Adams («Once Upon A Time»), Harold Arlen και Ted Koehler («Stormy Weather»), Harold Hupfield («As Time Goes By»), Cy Coleman και Carolyn Leigh («The Best Is Yet To Come») κ.ά.

Οι τίτλοι των επί μέρους δίσκων είναι «‘Til The Sun Goes Down», «Devil Dolls» και «Comin’ Home Late», αντικατοπτρίζοντας περίτεχνα τις φωνητικές και καλλιτεχνικές ικανότητες του Dylan. Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στα «Hollywood’s Capitol Studios».

Πρώτο δείγμα αυτού του άλμπουμ είναι το «I Could Have Told You», ένα τραγούδι που ερμήνευσε πρώτος ο Frank Sinatra το 1954.

Το “Triplicate” κυκλοφορεί στις 31 Μαρτίου σε τριπλό CD, τριπλό βινύλιο και τριπλό limited edition βινύλιο από τη Sony Music και στην Ελλάδα από τη Feelgood Records.

Οι τίτλοι τραγουδιών του «Triplicate» CD 1 – ‘ Til The Sun Goes Down I Guess I’ll Have to Change My Plans September Of My Years I Could Have Told You Once Upon A Time Stormy Weather This Nearly Was Mine That Old Feeling It Gets Lonely Early My One and Only Love Trade Winds CD 2 – Devil Dolls Braggin’ As Time Goes By Imagination How Deep Is The Ocean P.S. I Love You The Best Is Yet To Come But Beautiful Here’s That Rainy Day Where Is The One There’s A Flaw In My Flue CD 3 – Comin’ Home Late Day In, Day Out I Couldn’t Sleep A Wink Last Night Sentimental Journey Somewhere Along The Way When The World Was Young These Foolish Things You Go To My Head Stardust It’s Funny To Everyone But Me Why Was I Born