Με δύο singles προμηνύει την καινούρια δουλειά του ο Big Sean.

Ο Big Sean αποκαλύπτει το δεύτερο single του τέταρτου άλμπουμ του που κυκλοφορεί σε λίγες εβδομάδες.

Αφορμή για την είσοδο του ράπερ στη δισκογραφία στάθηκε μία τυχαία συνάντηση με τον Kanye West σε ένα ραδιοφωνικό σταθμού του Ντιτρόιτ. Η προσπάθειά του να εντυπωσιάσει τον «Yeezy» είχε την πιο απρόσμενη κατάληξη, αφού ο τελευταίος του πρόσφερε συμβόλαιο με το προσωπικό του label, την «GOOD Music».

Μετά από το «Finally Famous» και το «Hall Of Fame», ο Big Sean βρέθηκε στο Νο1 των charts με την τρίτη δουλειά του που κυκλοφόρησε το 2015 με τον τίτλο «Dark Sky Paradise». Ένα τραγούδι της, το «One Man Can Change The World» με τη συμμετοχή του Kanye West και του John Legend, βρέθηκε υποψήφιο για Grammy.

Ο ίδιος ο 29χρονος Αμερικανός διαθέτει τέσσερις συνολικά υποψηφιότητες στο μουσικό θεσμό των Grammy’s. Πιο πρόσφατη και εκκρεμούσα ως προς το αποτέλεσμά της είναι η υποψηφιότητα του «Purpose» του Justin Bieber ως «Άλμπουμ της Χρονιάς», όπου ο Big Sean συμμετείχε σε ένα κομμάτι.

«I Decided»

Βέβαια, ο Big Sean ετοιμάζεται και για το δικό του νέο προσωπικό δίσκο, ο οποίος θα έχει την ονομασία «I Decided» και θα κυκλοφορήσει από την GOOD Music και την Def Jam / Universal στις 3 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ των συμπαραγωγών είναι και ο Kanye West.

Τα 14 τραγούδια που θα περιέχει παραμένουν άγνωστα ως τίτλοι, εκτός των δύο singles που έχουν ήδη αποκαλυφθεί.

Πρώτο παρουσιάστηκε το «Bounce Back» με τη συνοδεία ενός ψυχεδελικού video:

Τώρα ακολουθεί το «Moves» που παραμένει στο ίδιο κλίμα:

