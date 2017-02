Η Beyoncé αποφάσισε να ανακοινώσει με τυμπανοκρουσίες τη δεύτερη εγκυμοσύνη της, κάνοντας μια εντυπωσιακή φωτογράφηση. Δείτε όλες τις φωτογραφίες!

Η Beyoncé αφού ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της, σπάζοντας όλα τα ρεκόρ στο Instagram, ξεπέρασε σε like και τη Selena Gomez, εγεπέστρεψε με μια νέα φωτογράφιση με τίτλο «Έχω τρεις καρδιές» (I have three hearts), που ανέβασε στο site της.

Σε αυτήν έχει ανεβάσει και παλιότερες φωτογραφίες από την εποχή που ήταν έγκυος στην κόρη της Blue Ivy.

Beyoncé had a maternity photoshoot underwater. I'm totally convinced that she can breathe underwater. pic.twitter.com/2l77HQNpQX — Philip Lewis (@Phil_Lewis_) February 2, 2017

Σε μία από τις φωτογραφίες η Beyonce ποζάρει εντελώς γυμνή, κοιτάζοντας με έντονο βλέμμα στην κάμερα, μια ιδέα εμπνευσμένη από τον πίνακα του Sandro Botticelli «The Birth of Venus».

Mother Goddess. Queen of Life. 👑 pic.twitter.com/AIMPh1j9QV — BEYONCÉ LEGION (@Bey_Legion) February 2, 2017

Beyonce this is just so beautiful! 😢

Look at Blue Ivy! My heart! 😩💓 pic.twitter.com/QB9B7BihGN — Ony-Poo (@OnytheNaija) February 2, 2017

Στις φωτογραφίες εμφανίζεται επίσης και η κόρη της, που σε κάποιο στιγμιότυπο της δίνει ένα λουλούδι και στα παρασκήνια φαίνεται να της φιλά την κοιλιά.

Δείτε τις φωτογραφίες. (Κάνοντας κλικ πάνω σε αυτές ανοίγουν σε πλήρες μέγεθος.)

