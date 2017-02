Από ποικιλία νικητών χαρακτηρίστηκαν τα εφετινά BAFTA Awards, με το «La La Land» αναμενόμενα ένα βήμα πιο μπροστά.

Τα εβδομηκοστά BAFTA Awards διεξήχθησαν το βράδυ της Κυριακής 12 Φεβρουαρίου στο ιστορικό «Royal Albert Hall» του Λονδίνου.

Η Βρετανική Ακαδημία των Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών επιβράβευσε τις καλύτερες δουλειές που προβλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους.

Την κούρσα οδηγούσε ο… ανεμοστρόβιλος «La La Land», συγκεντρώνοντας συνολικά έντεκα υποψηφιότητες.

Η τελετής απονομής επέστρεψε στο μεγαλοπρεπές «Royal Albert Hall» μετά από είκοσι χρόνια, καθώς ο σταθερός χώρος που λαμβάνουν χώρα τα βραβεία από το 2008, το «The Royal Opera House» στο κέντρο της βρετανικής πρωτεύουσας, έχει κλείσει τις πόρτες του για να ανακαινιστεί.

Στη θέση του παρουσιαστή παρέμεινε για δωδέκατη χρονιά και ο ηθοποιός – συγγραφέας Stephen Fry, ο οποίος κατά την περυσινή εκδήλωση είχε δεχθεί έντονη κριτική εξαιτίας ενός σχολίου του για την ενδυματολόγο του «Mad Max: Fury Road», την Jenny Beaven.

Από τις λαμπερές παρουσίες που έδωσαν το «παρών» στη βραδιά ξεχώρισαν ο Πρίγκιπας William μαζί με την Kate Middleton, η Meryl Streep, η Nicole Kidman και άλλοι.

Ναι μεν, αλλά…

Το «σενάριο» που φαντάστηκαν όλοι είχε – αν μη τι άλλο – το «La La Land» σε θέση υπεροχής, όπως συνέβη στις «Χρυσές Σφαίρες» γράφοντας ιστορία με 7/7 κερδισμένα βραβεία και στα περίοπτα Βραβεία Όσκαρ, με απολογισμό – ρεκόρ 14 υποψηφιοτήτων.

Η πραγματικότητα δε διέφερε υπερβολικά, όμως η συγκομιδή του αριστουργηματικού μιούζικαλ που έχει αναγνωριστεί από κοινό και κριτικούς δεν ήταν τόσο σαρωτική όσο προέβλεπε κανείς.

Το «La La Land» κυριάρχησε σε πέντε από τις έντεκα κατηγορίες που είχε προταθεί, τις περισσότερες σε σύγκριση με τα υπόλοιπα φιλμ που ανταγωνίστηκαν μεταξύ τους.

Η ταινία της χρονιάς αποχώρησε έχοντας αποσπάσει από ένα βραβείο σε μερικές από τις σημαντικότερες κατηγορίες των BAFTA Awards: Καλύτερη Ταινία, Καλύτερος Σκηνοθέτης ο Damien Chazelle, βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Emma Stone, Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική και Καλύτερη Φωτογραφία.

Από δύο βραβεία μοιράστηκαν το «Lion» και το «Manchester by the Sea».

Κύριο χαρακτηριστικό των εβδομηκοστών BAFTA Awards ήταν η ποικιλία των νικητών, αφού βραβεύθηκαν δεκαπέντε διαφορετικές ταινίες.

Οι νικητές των BAFTA Awards 2017

Καλύτερη Ταινία: «La La Land»

Καλύτερος Σκηνοθέτης: Damien Chazelle – «La La Land»

Βραβείο Α’ Ανδρικού Ρόλου: Casey Affleck – «Manchester by the Sea» ως Lee Chandler

Βραβείο Α’ Γυναικείου Ρόλου: Emma Stone – «La La Land» ως Mia Dolan

Βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου: Dev Patel – «Lion» ως Saroo Brierley

Βραβείο Β’ Γυναικείου Ρόλου: Viola Davis – «Fences» ως Rose Maxson

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο: Kenneth Lonergan – «Manchester by the Sea»

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο: Luke Daves – «Lion»

Καλύτερη Φωτογραφία: Linus Sandgren – «La La Land»

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ: «13th» – Ava DuVernay

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική: «La La Land» – Justin Hurwitz

Καλύτερος Ήχος: «Arrival»

Καλύτερο Μοντάζ: «Hacksaw Ridge» – John Gilbert

Εξαιρετική Βρετανική Ταινία: «I, Daniel Blake»

Εξαιρετικό Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό: Babak Anvari (Σεναριογράφος / Σκηνοθέτης), Emily Leon, Oliver Roskill και Lucan Toh (Παραγωγοί) – «Under the Shadow»

Καλύτερη Μη-Αγγλόφωνη Ταινία: «Son of Saul»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων: «Kubo and the Two Strings»

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους: «A Love Story»

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους: «Home»

Καλύτερος Σχεδιασμός Παραγωγής: «Fantastic Beasts and Where to Find Them»

Καλύτερα Οπτικά Ειδικά Εφέ: «The Jungle Book»

Καλύτερος Ενδυματολογικός Σχεδιασμός: «Jackie» – Madeline Fontain

Καλύτερο Makeup και Χτένισμα: «Florence Foster Jenkins»

ΕΕ Rising Star Award: Tom Holland

