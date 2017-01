Το «La La Land» κυριαρχεί και στα BAFTA Awards, απαριθμώντας έντεκα υποψηφιότητες.

Δύο ημέρες έπειτα την τελετή απονομής των «Χρυσών Σφαιρών», έρχεται στη δημοσιότητα η λίστα των υποψηφίων και για τα BAFTA Awards.

Σε συμπλήρωση με το ανθρωπιστικό έργο της, η Βρετανική Ακαδημία των Κινηματογραφικών και Τηλεοπτικών Τεχνών επιβραβεύει τις καλύτερες δουλειές που προβλήθηκαν στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου κατά τη διάρκεια του έτους.

Τα εβδομηκοστά βραβεία BAFTA θα διεξαχθούν στο ιστορικό «Royal Albert Hall» του Λονδίνου στις 12 Φεβρουαρίου, μία ανάσα πριν τον περίοπτο θεσμό των βραβείων Όσκαρ.

Τα υποψήφια προς βράβευση κινηματογραφικά έργα στα BAFTA Awards γνωστοποιήθηκαν στο ευρύ κοινό στις 10 Ιανουαρίου.

Θα αποτελούσε έκπληξη εάν δεν είχε προηγηθεί η ξεκάθαρη υπεροχή του συγκεκριμένου φιλμ στις «Χρυσές Σφαίρες», όπου κατέρριψε το ρεκόρ των περισσότερων κερδισμένων βραβείων από μία ταινία.

Το «La La Land» οδηγεί και την κούρσα των BAFTA Awards, μετρώντας συνολικά έντεκα υποψηφιότητες.

Ο τίτλος του έργου συγκαταλέγεται μεταξύ άλλων στην κατηγορία της καλύτερες ταινίας, του καλύτερου σεναρίου, της καλύτερης σκηνοθεσίας, όπως και το κεντρικό δίδυμο των πρωταγωνιστών, ο Ryan Gosling και η Emma Stone, αντικρίζουν το όνομά τους στην κατηγορία των Καλύτερων Ηθοποιών σε Α’ Ρόλο.

Κατά πόσο είναι δυνατή να επαναληφθεί ο απόλυτος θρίαμβος; Θα αποδειχθεί σε περίπου ένα μήνα από τώρα.

Από οχτώ υποψηφιότητες διαθέτουν το «Arrival» και το «Nocturnal Animals» και έξι το «Manchester by the Sea». Από πέντε υποψηφιότητες μοιράζονται τέσσερα φιλμ: Το «Fantastic Beasts and Where to Find Them», το «Hacksaw Ridge», το «Lion» και το «I, Daniel Blake».

Ανάμεσα στους υποψηφίους προς βράβευση εντοπίζονται και η Meryl Steep με τον Hugh Grant για το ρόλο τους στο «Florence Foster Jenikins» και η Natalie Portman για τη συμμετοχή της στο «Jackie», όπου υποδύθηκε την Jackie Kennedy στις ημέρες μετά τη δολοφονία του συζύγου της και Προέδρου των Η.Π.Α. John F. Kennedy.

Υποψήφιο στην κατηγορία του Καλύτερου Ντοκιμαντέρ στα BAFTA Awards είναι και το «The Beatles: Eight Days a Week» που έριξε φως στις περιοδείες των «σκαθαριών» από το 1962 έως το 1966 με τη σκηνοθεσία του Ron Howard («A Beautiful Mind», «Apollo 13», «The Da Vinci Code»).

Οι υποψηφιότητες των εβδομηκοστών BAFTA Awards:

Καλύτερη Ταινία

Arrival – Dan Levine, Shawn Levy, David Linde και Aaron Ryder

I, Daniel Blake – Rebecca O’Brien

La La Land – Fred Berger, Jordan Horowitz και Marc Platt

Manchester by the Sea – Lauren Beck, Matt Damon, Chris Moore, Kimberly Steward και Kevin J. Walsh

Moonlight – Dede Gardner, Jeremy Kleiner και Adele Romanski

Καλύτερος Σκηνοθέτης

Damien Chazelle – La La Land

Tom Ford – Nocturnal Animals

Ken Loach – I, Daniel Blake

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Denis Villeneuve – Arrival

Α’ Ανδρικός Ρόλος

Casey Affleck – Manchester by the Sea ως Lee Chandler

Andrew Garfield – Hacksaw Ridge ως Desmond T. Doss

Ryan Gosling – La La Land ως Sebastian Wilder

Jake Gyllenhaal – Nocturnal Animals ως Edward Sheffield/Tony Hastings

Viggo Mortensen – Captain Fantastic ως Ben Cash

Α’ Γυναικείος Ρόλος

Amy Adams – Arrival ως Dr. Louise Banks

Emily Blunt – The Girl on the Train ως Rachel Watson

Natalie Portman – Jackie ως Jackie Kennedy

Emma Stone – La La Land ως Mia Dolan

Meryl Streep – Florence Foster Jenkins ως Florence Foster Jenkins

Β’ Ανδρικός Ρόλος

Mahershala Ali – Moonlight ως Juan

Jeff Bridges – Hell or High Water ως Marcus Hamilton

Hugh Grant – Florence Foster Jenkins ως St. Clair Bayfield

Dev Patel – Lion ως Saroo Brierley

Aaron Taylor-Johnson – Nocturnal Animals ως Ray Marcus

Β’ Γυναικείος Ρόλος

Viola Davis – Fences ως Rose Maxson

Naomie Harris – Moonlight ως Paula

Nicole Kidman – Lion ως Sue Brierley

Hayley Squires – I, Daniel Blake ως Katie Morgan

Michelle Williams – Manchester by the Sea ως Randi

Καλύτερο Πρωτότυπο Σενάριο

Damien Chazelle – La La Land

Barry Jenkins – Moonlight

Paul Laverty – I, Daniel Blake

Kenneth Lonergan – Manchester by the Sea

Taylor Sheridan – Hell or High Water

Καλύτερο Διασκευασμένο Σενάριο

Luke Davies – Lion

Tom Ford – Nocturnal Animals

Eric Heisserer – Arrival

Theodore Melfi και Allison Schroeder – Hidden Figures

Robert Schenkkan και Andrew Knight – Hacksaw Ridge

Καλύτερη Φωτογραφία

Bradford Young – Arrival

Giles Nuttgens – Hell or High Water

Linus Sandgren – La La Land

Greig Fraser – Lion

Seamus McGarvey – Nocturnal Animals

Καλύτερο Ντεμπούτο από Βρετανό Σεναριογράφο, Σκηνοθέτη ή Παραγωγό

Mike Carey και Camille Gatin (Παραγωγός) – The Girl with All the Gifts

George Amponsah (Σεναριογράφος / Σκηνοθέτης / Παραγωγός) και Dionne Walker (Σεναριογράφος / Παραγωγός) – The Hard Stop

Peter Middleton (Σεναριογράφος / Σκηνοθέτης / Παραγωγός), James Spinney (Σεναριογράφος / Παραγωγός) και Jo-Jo Ellison (Παραγωγός) – Notes on Blindness

John Donnelly (Σεναριογράφος) και Ben A. Williams (Σκηνοθέτης) – The Pass

Babak Anvari (Σεναριογράφος / Παραγωγός), Emily Leo, Oliver Roskill και Lucan Toh (Παραγωγοί) – Under the Shadow

Καλύτερη Βρετανική Ταινία

American Honey – Andrea Arnold, Lars Knudsen, Pouya Shahbazian και Jay Van Hoy

Denial – Gary Foster, Russ Krasnoff και David Hare

Fantastic Beasts and Where to Find Them – David Yates, David Heyman, Steve Kloves, J.K. Rowling, και Lionel Wigram

I, Daniel Blake – Ken Loach, Rebecca O’Brien και Paul Laverty

Notes on Blindness – Peter Middleton, James Spinney, Mike Brett, Jo-Jo Ellison και Steve Jamison

Under the Shadow – Babak Anvari, Emily Leo, Oliver Roskill και Lucan Toh

Καλύτερο Ντοκιμαντέρ

13th – Ava DuVernay

The Beatles: Eight Days a Week – Ron Howard

The Eagle Huntress – Otto Bell και Stacey Reiss

Notes on Blindness – Peter Middleton και James Spinney

Weiner – Josh Kriegman και Elyse Steinberg

Καλύτερη Πρωτότυπη Μουσική

Arrival – Jóhann Jóhannsson

Jackie – Mica Levi

La La Land – Justin Hurwitz

Lion – Dustin O’Halloran και Hauschka

Nocturnal Animals – Abel Korzeniowski

Καλύτερος Ήχος

Arrival – Sylvain Bellemare, Claude La Haye, και Bernard Gariépy Strobl

Deepwater Horizon – Dror Mohar​, Mike Prestwood Smith, Wylie Stateman, και David Wyman

Fantastic Beasts and Where to Find Them – Niv Adiri, Glenn Freemantle, Simon Hayes, Andy Nelson, και Ian Tapp

Hacksaw Ridge – Peter Grace, Robert Mackenzie, Kevin O’Connell, και Andy Wright

La La Land – Mildred Iatrou Morgan, Ai-Ling Lee, Steve A. Morrow, και Andy Nelson

Καλύτερος Σχεδιασμός Κοστουμιών

Allied – Joanna Johnston

Fantastic Beasts and Where to Find Them – Colleen Atwood

Florence Foster Jenkins – Consolata Boyle

Jackie – Madeline Fontaine

La La Land – Mary Zophres

Καλύτερο Makeup και Μαλλιά

Doctor Strange – Jeremy Woodhead

Florence Foster Jenkins – J. Roy Helland και Daniel Phillips

Hacksaw Ridge – Shane Thomas

Nocturnal Animals – Donald Mowat και Yolanda Toussieng

Rogue One: A Star Wars Story

Καλύτερο Μοντάζ

Arrival – Joe Walker

Hacksaw Ridge – John Gilbert

La La Land – Tom Cross

Manchester by the Sea – Jennifer Lame

Nocturnal Animals – Joan Sobel

Καλύτερη Ξενόφωνη Ταινία

* (που δεν είναι στην αγγλική γλώσσα)

Dheepan

Julieta

Mustang

Son of Saul

Toni Erdmann

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

Finding Dory

Kubo και the Two Strings

Moana

Zootropolis

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων Μικρού Μήκους

The Alan Dimension

A Love Story

Tough

Καλύτερη Ταινία Μικρού Μήκους

Consumed

Home

Mouth of Hell

The Party 2016

Standby

EE Rising Star Award

Anya Taylor-Joy

Laia Costa

Lucas Hedges

Tom Holland

Ruth Negga

