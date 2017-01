Mαζί με την Dangerous Ariana, στο παιχνίδι και το «Touch It».

Μετά τις φωτογραφίες που ανέβασε η Ariana Grande στο Instagram, ήρθε και η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας της με την Square Enix για το παιχνίδι Final Fantasy Brave Exvius.

Εκτός από το ότι θα δούμε την Ariana σε pixels, μιας και έγινε ένας νέος χαρακτήρας του παιχνιδιού με τεράστια αυτιά κουνελιού (που εύστοχα ονομάστηκε Dangerous Ariana όπως βλέπουμε στις πιο πάνω φωτογραφίες), η συνεργασία οδήγησε και σε ένα remix του «Touch It» και μια πρώτη γεύση μπορείτε να πάρετε στο παρακάτω video.

Το Final Fantasy Brave Exvius είναι ένα δωρεάν παιχνίδι (με αγορές εντός του app) και έχει γίνει download από περισσότερα από εννέα εκατομμύρια παίκτες σε όλο τον κόσμο. Όλοι οι Arianator – και οι λάτρεις του ιαπωνικού old school RPG – το βρίσκουν στο iOS και Android εδώ και εδώ αντίστοιχα . Και όπως θα έλεγε η Ariana, baby, just come on in.

