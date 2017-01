Ενώ το «Side To Side» συνεχίζει να κυριαρχεί στα πιο σημαντικά charts του πλανήτη, η Ariana Grande είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει νέο άλμπουμ.

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια χθες το απόγευμα επιβεβαίωσε στο Twitter ότι είχε τελειώσει την ηχογράφιση του τέταρτου άλμπουμ της, tweet που λίγα λεπτά αργότερα, όμως, έσβησε. Ίσως η Ariana να κατάλαβε πως είπε πάρα πολλά και θέλει τα πάντα για το νέο άλμπουμ να παραμένουν μυστικά προς το παρόν.

Να το tweet…

Deleted reply to a fan on Twitter (C:@gracefullyagb) pic.twitter.com/ppqJ32lH5L

— Ariana Grande Today (@ArianaTodayNet) January 10, 2017