Έναν τελευταίο αποχαιρετιστήριο δίσκο θα ετοιμάσει η Aretha Franklin προτού αποχωρήσει από το τραγούδι.

Η ντίβα Aretha Franklin γνωστοποίησε ότι αποσύρεται από την ενεργό δράση μετά από μία πλούσια καριέρα δεκαετιών στο χώρο της μουσικής.

Ξεκίνησε να τραγουδά ως παιδί gospel στην εκκλησία που λειτουργούσε ο βαπτιστής πατέρας της. Άρχισε επίσημα την καριέρα της το 1960 και σε ηλικία 18, πραγματοποιώντας ηχογραφήσεις για την Columbia Records για να σημειώσει τα πρώτα μέτρια δείγματα επιτυχίας.

Το 1967 κατέκτησε την εμπορική επιτυχία και αναγνώριση με επιτυχίες όπως τα «Respect», «(You Make Me Feel Like) A Natural Woman» και «Think», με το κοινό να της αποδίδει τον τιμητικό τίτλο «Η Βασίλισσα της Soul».

Στις έξι δεκαετίες της διαδρομής της η Aretha Franklin κέρδισε 18 Βραβεία Grammy, έχοντας καταχωρηθεί ως μία από τις εμπορικότερες καλλιτέχνες όλων των εποχών με πωλήσεις δίσκους που ξεπερνούν τα 75 εκατομμύρια αντίτυπα διεθνώς.

Το 1987 έγινε η πρώτη γυναίκα που εισήχθη στο «Rock and Roll Hall of Fame». 112 από το πλήθος των τραγουδιών που ηχογράφησε απέκτησαν θέση στις κατατάξεις του Billboard: 17 στο Top 10 της pop, 77 στο Hot 100, 100 στο R&B chart και 12 τραγούδια έφτασαν στο Νο1 του R&B singles chart.

Μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της που ερμήνευσε με τη χαρακτηριστική φωνή της είναι τα τραγούδια «I Say A Little Prayer», «Oh Happy Day», «Respect», «Think», «A Change Is Gonna Come», «You Are My Sunshine» και αρκετά άλλα.

Στο κατώφλι της συμπλήρωσης 75 ετών ζωής, η θρυλική ερμηνεύτρια ανακοίνωσε ότι θα ηχογραφήσει ένα τελευταίο άλμπουμ (με τον Stevie Wonder να συνδράμει στην παραγωγή), το οποίο θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο για να ρίξει την αυλαία σε μία σπουδαία σταδιοδρομία.

Πλέον, η Aretha Franklin επιθυμεί – όπως ανέφερε – να αφιερώσει χρόνο στα εγγόνια της.