Επίσημα ελεύθερη είναι η Nicki Minaj (που μας χάρισε μια εκπληκτική performance του «Side To Side» στα MTV Video Music Awards μαζί με την Ariana Grande), που χώρισε με τον Meek Mill.

Οι δύο τους ήταν μαζί για πάνω από ένα χρόνο, αλλά οι fan είχαν αρχίσει να έχουν κάποιες αμφιβολίες, όταν στο τέλος του 2016, η pop star σταμάτησε να δημοσιεύει φωτογραφίες με το φίλο της.

Μετά από τις πολλές ερωτήσεις των θαυμαστών της, η rapper αποφάσισε να σπάσει την σιωπή της και αποκάλυψε στο Twitter της πως είναι και πάλι ελεύθερη και ωραία. Τώρα η Nicki είναι συγκεντρωμένη στη δουλειά της, βάζει τις τελευταίες πινελιές σε ένα νέο άλμπουμ και ανυπομονεί να το ακούσουν οι fan της.

«Θέλω να επιβεβαιώσω, ναι, είμαι single. Θα επικεντρωθώ στο έργο μου και ανυπομονώ να μοιραστώ τη νέα μου μουσική με σας παιδιά, αυτό θα συμβεί πολύ σύντομα. Σας εύχομαι ένα Ευτυχισμένο το Νέο Έτος. Σας αγαπώ».

To confirm, yes I am single. Focusing on my work & looking forward to sharing it with you guys really soon. Have a blessed New Year. Love u🎀

