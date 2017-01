Το video του “I Don’t Wanna Live Forever” μαρτυράει την επεμβασούλα.

Το video του “I Don’t Wanna Live Forever” κυκλοφόρησε πριν από μερικές ώρες και κατέκτησε το internet, αλλά μας έδωσε και τροφή για κουνβέντα.

Στο επίκεντρο είναι η Taylor Swift, που σήμφωνα με μερίδα των fan, η Αμερικανίδα star έχει κάνει αισθησιακές επεμβάσεις στο σώμα της. Όπως λένε το στήθος της είναι μεγαλύτερο από ποτέ και πιστεύουν πως έκανε πλαστική.

Πρώτα ήταν έτσι:

Και τώρα έτσι:

if there is anything on fleek on the #IDontWannaLiveForever music video it is taylor swift's boobs. — angel (@uhmts) January 27, 2017

Everyone was celebrating bc taylor swift's boobs getting bigger oh well. She's a queen. H-O-T QUEEN 👑🔥 — Nicole Ross✨ (@duuuhitsnicolai) January 27, 2017

10/10 a las nuevas boobs de Taylor Swift — hollAnd🥀 (@inzxnity) January 27, 2017

I think Taylor Swift got a boob job cause those things sure af grew — Jenna (@DayumJenna) January 11, 2017

Εσείς τι λέτε; Είναι το σουτιέν ή έκανε πλαστική; Οι απόψεις διίστανται.