Πρώτη γεύση από το νέο τραγούδι!

Ο Martin Garrix είναι μονίμως δημιουργρεικός και πάντα έχει κάτι καλό μας μας προσφέρει. Η νέα του δημιουργεία αποκαλύφτηκε στο AVA NYE 2017 festival στη Γιανγκόν της Μιανμάρ.

Το νέο τραγούδι δοκιμαστικά τιτλοφορείτε “Scared To Be Lonely” και στα φωνητικά είναι η Αγγλίδα Dua Lipa. Το τραγούδι από το λίγο που ακούσαμε μας άρεσε πολύ και πιστεύουμε πως είναι η ιδανική συνέχεια της συνεργασίας του με τη Bebe Rexha στο “In The Name Of Love”.

Ακούστε το:

Σας αρέσει;

