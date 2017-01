Στα σκηνή των βραβείων Grammy επανέρχεται για δεύτερη συνεχή χρονιά η Adele.

Καθώς οι ημέρες που απομένουν λιγοστεύουν, προστίθενται ακόμα περισσότεροι καλλιτέχνες στη λίστα των ατόμων που θα εμφανιστούν ζωντανά στα εφετινά Βραβεία Grammy, το μεγαλύτερο ετήσιο μουσικό γεγονός.

Έπειτα από τα απροσδόκητα τεχνικά προβλήματα που σημάδεψαν την περυσινή της εμφάνιση, η Adele – η κορυφαία γυναικεία φωνή του σήμερα – επανέρχεται στη σκηνή των Grammy’s για να ερμηνεύσει ένα τραγούδι από το νέο και σαρωτικό δίσκο της με τίτλο «25».

Έχοντας κερδίσει κατά το παρελθόν δέκα βραβεία Grammy, η Βρετανίδα καλλιτέχνιδα αντικρίζει εφέτος το όνομα και τη δουλειά της να βρίσκονται υποψήφια σε πέντε στο σύνολο κατηγορίες:

Record Of The Year (με το «Hello»), Album Of The Year (με το «25»), Song Of The Year (με το «Hello»), Best Pop Solo Perfomance (με το «Hello») και Best Pop Vocal Album (με το «25»).

Η «μάχη» προβλέπεται σκληρή, καθώς η Beyoncé είναι προτεινόμενη εννέα φορές, ενώ ακολουθούν κατά πόδας η Rihanna, ο Drake και ο Kanye West που μετρούν από οχτώ υποψηφιότητες ο καθένας.

Τα Βραβεία Grammy θα διοργανωθούν για 59η φορά στην ιστορία τους την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου, στο «Staples Center» του Λοζ Άντζελες. Κύριος παρουσιαστής της λαμπερής τελετής απονομής θα είναι ο James Corden, οικοδεσπότης του «The Late Late Show» – όπου προβάλλεται και το δημοφιλές «Carpool Karaoke».

Αναφορικά με το σκέλος των εξίσου πολυαναμενόμενων ζωντανών εμφανίσεων, τις προάλλες έγινε γνωστό ότι θα δώσουν την παρουσία τους ο John Legend, οι Metallica, η Carrie Underwood και ο Keith Urban.

Η καινούρια προσθήκη είναι η Adele, στην τέταρτη φορά που θα μαγέψει με την ερμηνεία της τους παρευρισκόμενους και τα εκατομμύρια τηλεθεατών που θα παρακολουθήσουν παγκοσμίως την εκδήλωση.

Όσο η αντίστροφη μέτρηση για τη 12η Φεβρουαρίου προχωρά, τόσο περισσότερα ονόματα καλλιτεχνών που θα πλαισιώσουν μουσικά τη βραδιά θα έρχονται στην επιφάνεια.

