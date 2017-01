16 Remixes για να προσθέσεις στη playlist σου

Το 2017 μπήκε δυνατά χαριζοντάς μας υπέροχα τραγούδια, όπως το εκπληκτικό «Shape Of You» του Ed Sheeran και το «Paris» των The Chainsmokers. Εμείς επιλέγουμε μερικά από τα πιο φρέσκα remixes του 2017 για να κρατήσουμε ανεβασμένη τη διάθσησή σου και να ενημερώσουμε τη playlist σου.

Ed Sheeran – ‘Shape Of You’ (Joe Maz Remix)

The Chainsmokers – ‘Paris’ (Delirious & Alex K Remix)

Zara Larsson – ‘I Would Like’ (Jolyon Petch Mix)

Clean Bandit feat. Sean Paul & Anne-Marie – ‘Rockabye’ (Harry James Remix)

Shawn Mendes – ‘Treat You Better’ (OK Midnight Remix)

Charli XCX – ‘After The Afterparty’ (Alan Walker Remix)

Fifth Harmony – ‘That’s My Girl’ (Barry Harris Remix)

George Michael – ‘Flawless 2016’ (Javier Lameiro + Sharp Boys Mashup)

DJ Snake & Justin Bieber vs. Avicii – ‘Let Me Love You/Wake Me Up’ (DJs From Mars Bootleg)

Maroon 5 feat. Kendrick Lamar – ‘Don’t Wanna Know’ (Jaiden Collis Bootleg)

Bebe Rexha – ‘I Got You’ (Mark Roberts Ultimix)

Rae Srummurd – ‘Black Beatles’ (Dean E-G Remix)

David Guetta & Cedric Gervais feat. Chris Willis – ‘Would I Lie To You?’ (Dan Domino Reload)

ZAYN & Taylor Swift – ‘I Don’t Wanna Live’ (Mark Roberts Ultimix)

Sia – ‘Move Your Body’ (Single Mix)

Lady Gaga – ‘Million Reasons’ (DJ Linuxus Remix)