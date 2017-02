Το soundtrack του «Fifty Shades Darker» σκοπεύει να μας μυήσει ολοκληρωτικά στον αισθησιασμό με μερικά από τα πιο λαμπρά αστέρια της μουσικής να συμβάλλουν στη δημιουργία του. Με αυτό σαν αφορμή είπαμε να σας παρουσιάσουμε τα 10 πιο σέξι soundtracks erver πριν από τις ταινίες Fifty Shades.

10. Cruel Intentions, 1999

Το Cruel Intentions (Ερωτικά παιχνίδια ο ελληνικός τίτλος) κυκλοφόρησε το 1999, με το σενάριο να βασίζεται στο ομώνυμο βιβλίο «Les Liaisons dangereuses» του Πιερ Σοντερλό ντε Λακλό και να πρωταγωνιστούν οι Ράιαν Φίλιπι, Σάρα Μισέλ Γκέλαρ, Ρις Γουίδερσπουν και Σέλμα Μπλερ. Για την ταινία η Virgin Records συγκέντρωσε ένα μείγμα electronic acts, όπως οι Faithless και Fatboy Slim και το συνδίασε με αισθησιακές μπαλάντες από Counting Crows και Aimee Mann. Καταλλήλως, το τελευταίο κομμάτι της κυκλοφορίας αντικατοπτρίζει την αξέχαστη τελική στιγμη της ταινίας και δεν είναι άλλο από το «Bittersweet Symphony» των The Verve.

9. Twilight, 2008

Η πρώτη ταινία Twilight έφερε το σέξι υπερφυσικό ερωτικό τρίγωνο του βιβλίου στη ζωή με πρωταγωνιστές τη Kristen Stewart, Robert Pattinson και Taylor Lautner και έκανε τους Twihards να χάσουν το μυαλό τους. Για το soundtrack του 2008, κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως οι Paramore, Linkin Park, Muse, και Iron & Wine συνέβαλαν με τα ερωτικά τους τραγούδια για να γίνει ένα αισθησιακό soundtrack που είναι σχεδόν τόσο αξέχαστο όπως και η ταινία.

8. Romeo + Juliet, 1996

Ο Baz Luhrmann έκανε κάτι εξωπραγματικό, μετέφερε το γνωστό έργο του Σαίξπηρ στη σύγχρονη εποχή, αλλά διατηρώντας τους αυθεντικούς διαλόγους, δίνοντας γρήγορη κίνηση και σέξι σκηνές σε ένα δυστοπικό τοπίο μαζί ένα ταιριαστό soundtrack. Σε αυτό βρίσκουμε τραγούδια όπως το «Lovefool» των Cardigans και το «Little Star» της Stina Nordenstam, αλλά και από Garbage, Radiohead και Butthole Surfers και φυσικά το «Kissing You (Love Theme from Romeo + Juliet)» της Des’ree.

7. 9½ Weeks, 1986

Ότι και να λέτε δεν θα υπήρχε κανένα Πενήντα Αποχρώσεις χωρίς το 9½ Εβδομάδες. Η ερωτική υπερπαραγωγή του 1986 είχε ένα εξίσου ερωτικό soundtrack. Ποιος μπορεί να ξεχάσει το στριπ-τιζ της Kim Basinger υπό τους ήχους του «You Can Leave Your Hat On» του Joe Cocker; Στο soundtrack βρίσκουμε επίσης το «I Do What I Do» των Duran Duran αλλά και τραγούδια από Luba, Bryan Ferry, Dalbello, Corey Hart, Devo, Eurythmics και Stewart Copeland.

6. Magic Mike XXL, 2015

Τρία χρόνια μετά το Magic Mike (2012), κυκλοφόρησε η συνέχεια Magic Mike XXL και το soundtrack συνθέτουν R&B και hip hop τραγούδια, από Ginuwine, Jeremih and Jodeci. Ο Matt Bomer διασκευάζεο το «Untitled (How Does It Feel)» από D’Angelo και το «Heaven» από Bryan Adams ενώ στο soundtrack βρίσκουμε και το «I Want It That Way» των Backstreet Boys.

5. Singles, 1992

OK: Έτσι δεν είναι ακριβώς σέξι. Αλλά το soundtrack της ταινίας του Κάμερον Κρόουε είχε μια εξαιρετική σειρά από βαριά ονόματα, όπως οι The Smashing Pumpkins, Pearl Jam, Mother Love Bone, Alice in Chains και άλλων.

4. Garden State, 2004

Όπως το Singles και το soundtrack του Garden State αιχμαλωτίζει τέλεια το indie-rock zeitgeist, όταν κυκλοφόρησε το επιμελημένο σύνολο του 2004. Τη ταινία του Zach Braff χαρακτηρίζουν οι μουσικές των Coldplay, Nick Drake, Iron & Wine και άλλων… Ενώ οι The Shin το βοήθησαν να κερδίσει ένα Grammy στη κατηγορία Best Compilation Soundtrack Album το 2005.

3. Dirty Dancing, 1987

Έχει το «Be My Baby» των The Ronettes, αλλά λίγοι ξέρουν πως Frankie Previte και John DeNicola έγραψαν τα πιο ρομαντικά τραγούδια της ταινίας: «(I’ve Had) the Time of My Life» των Bill Medley και Jennifer Warnes και το «Hungry Eyes» του Eric Carmen.

2. The Bodyguard, 1992

Δεν χρειάζονται συστάσεις, ούτε πολλά λόγια. Είναι το soundtrack με τις περισσότερες πωλήσεις ever, με 45 εκατομμύρια αντίτυπα σε όλο τον κόσμο. Τα μισά τραγούδια είναι της Whitney.

1. Purple Rain, 1984

Ένα πραγματικά καυτό soundtrack. Με την υπογραφή του Prince κέρδισε ένα Oscar. Τα «When Doves Cry» και «Let’s Go Crazy» έφτασαν στη κορφή του Billboard Hot 100 ενώ το «Let’s Go Crazy» στο #2. Στο soundtrack βρίσκουμε και τραγούδια από τους The Time, Ice Cream Castle, και Apollonia 6

Bonus: Top Gun 1986

Το soundtrack του περίφιμου Top Gun με τον Τομ Κρουζ δεν είναι ερωτικό, πλην του του «Heaven in Your Eyes» των Loverboy και του «Take My Breath Away» των Berlin σε μουσική Giorgio Moroder και Tom Whitlock. Λόγο του δεύτερου το βάζουμε σαν bonus. Το τραγούδι κέρδισε Όσκαρ και Χρυσή Σφαίρα το 1986.