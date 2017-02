Αυτές είναι οι 10+2 νέες ξένες κυκλοφορίες στις οποίες αξίζει να εστιάσετε την προσοχή σας.

Μη χάνετε άλλη στιγμή και δυναμώστε την ένταση για να απολαύσετε τις 10+2 νέες ξένες κυκλοφορίες που πρέπει οπωσδήποτε να γνωρίζετε!

«I Don’t Wanna Live Forever» – ZAYN & Taylor Swift

Ο ZAYN και η Taylor Swfit συμπράττουν στο απόλυτα ερωτικό τραγούδι της πολυαναμενόμενης κινηματογραφικής ταινίας «Fifty Shades Darker» («Πενήντα Πιο Σκοτεινές Αποχρώσεις του Γκρι»).

Το «I Don’t Wanna Live Forever» κουβαλά τον αισθησιασμό του έργου, αφού γράφτηκε βασισμένο ολοκληρωτικά στις καταστάσεις που ξετυλίγονται στη μεγάλη οθόνη.

Περισσότερα: ZAYN και Taylor Swift στο ερωτικό video του «I Don’t Wanna Live Forever»

«Chained To The Rythm» – Katy Perry ft. Skip Marley

Η Katy Perry επανεμφανίζεται στο μουσικό προσκήνιο με μία πρόταση – hit που γίνεται κόλλημα από την πρώτη μόλις στιγμή.

Στο «Chained To The Rhythm» συμβάλλει με τις rap ικανότητές τους ο Skip Marley.

Περισσότερα: Αυτό είναι το νέο single της Katy Perry, «Chained To The Rythm»

«Believer» – Imagine Dragons

Οι Imagine Dragons σήμαναν την οριστική επάνοδο στη δράση με ένα εθιστικό τραγούδι που θα λατρέψετε από άκρη σε άκρη και τιτλοφορείται «Believer».

Το «Believer» αναφέρεται στην άντληση αγάπης μέσα από τον πόνο.

Περισσότερα: Οι Imagine Dragons κυκλοφορούν το νέο και άκρως εθιστικό «Believer»

«The Beauty and the Beast» – Ariana Grande & John Legend

Η Ariana Grande σμίγει με τον John Legend για να προσφέρουν μία νέα ανάγνωση – εκτέλεση στο κλασικό τραγούδι της ταινίας «Η Πεντάμορφη Και Το Τέρας», εν όψει του επικείμενου remake με την Emma Watson και τον Dan Stevens στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.

Το «The Beauty and the Beast» τραγούδησαν προ εικοσιπενταετίας η Céline Dion και ο Peabo Bryson.

Περισσότερα: Ariana Grande και John Legend σμίγουν στο τραγούδι του «Η Πεντάμορφη Και Το Τέρας»

«Where’s The Revolution» – Depeche Mode

Όπως πάντα, οι αγαπημένοι του ελληνικού κοινού Depeche Mode διακατέχονται από επαναστατικό πνεύμα, το οποίο μεταγγίζουν και στην καινούρια κυκλοφορία τους με την ονομασία «Where’s The Revolution».

Όπως γίνεται αντιληπτό, η μπάντα διατυπώνει τα δικά της ερωτήματα αναφορικά με τη σημερινή πολιτική κατάσταση.

Περισσότερα: Οι Depeche Mode καλούν σε επανάσταση με το video του «Where’s The Revolution»

«I Give You Power» – Arcade Fire ft. Mavis Staple

Το νέο single των Arcade Fire με τίτλο «I Give You Power» γίνεται σημείο συνάντησης με την έμπειρη τραγουδίστρια της soul και gospel μουσικής Mavis Staples.

Το «I Give You Power» διακατέχεται από έναν ελκυστικό dance ρυθμό που δένει εξαιρετικά με το R&B κοντράλτο της Mavis Staples.

Περισσότερα: Οι Arcade Fire συναντούν τη Mavis Staples στο ελκυστικό beat του «I Give You Power»

«On My Way» – Tiësto ft. Bright Sparks

Με το «On My Way» επανέρχεται στο δρόμο των hits o διεθνούς φήμης Tiësto, έχοντας ως συνοδοιπόρους τους Bright Sparks.

Η κατάληξη της συνεργασίας είναι σίγουρα αρκετά ταιριαστή.

Περισσότερα: Η συνάντηση του Tiësto με θαυμαστές του από όλο τον κόσμο έγινε video clip

«I Could Have Told You» – Bob Dylan

Ο Bob Dylan κυκλοφορεί προσεχώς το πρώτο τριπλό άλμπουμ της διαδρομής, διασκευάζοντας τριάντα κλασσικά αμερικανικά τραγούδια.

Η πρώτη επαφή με τη εν λόγω δουλειά πραγματοποιείται με το «I Could Have Told You», ένα τραγούδι που ερμήνευσε πρώτος ο Frank Sinatra το 1954.

Περισσότερα: Ο Bob Dylan με νέο τραγούδι και επερχόμενο τριπλό δίσκο

«Big Picture» – London Grammar

Οι London Grammar, το βρετανικό μουσικό σχήμα με το εξαίσιο κράμα αιθέριων και κλασικών ήχων, συστήνει το δεύτερο διαδοχικά νέο τραγούδι του για εφέτος.

Πιστοί στο μελοδραματικό και μελαγχολικό ύφος τους, δένουν άψογα το «Big Picture» με την εικόνα, σε ένα μαγικό ταξίδι σε ανεξερεύνητους γαλαξίες στο λίκνο του αχανούς σύμπαντος.

Περισσότερα: Οι London Grammar συστήνουν το επικών διαστάσεων «Big Picture»

«Automaton» – Jamiroquai

Οι πρωτοπόροι Jamiroquai, που για πολλούς – και δικαίως – είναι απόλυτα ταυτισμένοι με τον Jay Kay και ως εκ τούτου αναφέρονται ως μονάδα, προαναγγέλλουν την έλευση νέου άλμπουμ μετά από εφτά χρόνια απουσίας.

Το «Automaton» είναι το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου που επιτελεί συγχρόνως ρόλο προπομπού.

Περισσότερα: Οι Jamiroquai γίνονται «Automaton» με νέο single και album εν όψει

Bonus

At last but not least, δύο τραγούδι που έχουμε ήδη αγαπήσει και έχουν εξελιχθεί σε μεγάλες επιτυχίες τόσο διεθνώς όσο και εντός των ελληνικών συνόρων.

«Shape of You» – Ed Sheeran

Ο Ed Sheeran «έκλεψε» τις εντυπώσεις με τον ιδιαίτερο ήχο του «Shape of You», απολαμβάνοντας την κορυφή σε 28 charts ανά τον πλανήτη. Μεταξύ τους και το ελληνικό iTunes και Spotify!

Με το «Shape of You» και το «Castle On The Hill» ο Βρετανός καλλιτέχνης οδεύει ολοταχώς προς τα αποκαλυπτήρια της τρίτης δισκογραφικής δουλειάς του με γενικό τίτλο «÷» (Divide).

Περισσότερα: Ο αγώνας ζωής του Ed Sheeran στο video clip του «Shape of You»

«Human» – Rag’n’Bone Man

Ο Rag’n’Bone Man έχει έρθει στο επίκεντρο του διεθνούς μουσικού στερεώματος με την πρώτη κιόλας επίσημη κυκλοφορία του.

Το «Human» αναμετριέται με την αγωνία της ανθρώπινης κατάστασης και με την αδυναμία των ανθρώπων να είναι τέλειοι. Η αφοπλιστική αλήθεια του τραγουδιού είναι ένας από τους άσσους που το οδήγησαν στην επιτυχία.